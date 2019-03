Da Fujitsu nuove opzioni di licenza flessibili sullo storage ETERNUS

Fujitsu ha introdotto nuove opzioni di licenza software sulla appliance Fujitsu Storage ETERNUS CS200c powered by Commvault

Fujitsu ha annunciato di aver introdotto opzioni di licenza flessibili sull’appliance integrata per backup ETERNUS CS200c, la sua soluzione all-in-one dedicata al backup powered by Commvault.

Le nuove opzioni sono studiate per semplificare la possibilità per i clienti di avvalersi di una appliance integrata per i backup, assicurando la massima flessibilità in termini di licenza e di protezione dell’investimento.

ujitsu Storage ETERNUS CS200c S4 offre alle PMI tutti i vantaggi di una appliance integrata per backup precaricata e precollaudata: protezione immediata dei dati, rapido ritorno dall’investimento, funzionamento efficiente grazie alla perfetta ottimizzazione di hardware e software, e semplificazione della gestione e della protezione dei dati.

Risposta efficace al bisogno di Business continuity

Con le nuove opzioni annunciate Fujitsu fornisce ai clienti tutta la flessibilità necessaria per poter selezionare la miglior combinazione di dimensioni e modello di licenza software allo scopo di rispondere a esigenze di business continuity specifiche. Ciò garantisce che la soluzione sia perfettamente adatta al compito richiesto, sia che si tratti di proteggere i dati di applicazioni critiche, di data center fisici o basati su cloud, o ancora infrastrutture virtualizzate e iperconvergenti.

Basato sul software per la protezione dati Commvault, che viene preinstallato sulle unità consegnate ai clienti, il sistema offre la libertà di scegliere una tipologia qualsiasi di licenza Commvault disponibile – in base a capacità, VM, numero di utenti o di endpoint – a seconda della propria esigenza specifica. I clienti ottengono quindi il vantaggio di un accordo di licenza perpetuo sganciato dall’appliance, accorgimento che consente di aggiornare successivamente l’hardware secondo necessità trasferendo le licenze esistenti su nuovi sistemi. Tutto questo si traduce in ottimizzazione del ROI e assicura un nuovo livello di protezione degli investimenti nelle infrastrutture storage e di backup.

Pensata per il backup e l’archiviazione all’interno di ambienti di piccole e medie dimensioni oltre che sedi distaccate grazie alla semplicità delle attività di amministrazione, la soluzione ETERNUS CS200c S4 si contraddistingue anche per livelli eccezionali di scalabilità: la sua capacità può essere infatti estesa fino a 144TB utilizzando storage esterno come gli array all-flash Fujitsu ETERNUS AF, lo storage ibrido ETERNUS DX o i sottosistemi DAS Fujitsu JX a seconda delle prestazioni necessarie. A completamento delle opzioni di deployment, la appliance ETERNUS supporta il backup su nastro per la conservazione di dati a lungo termine e i backup di secondo livello, oltre che il backup verso una serie di soluzioni cloud storage, e comprende il supporto profondo degli hypervisor per gli ambienti virtuali.