PFU al servizio della digitalizzazione fiscale

Annunciato il consolidamento della partnership con l’Associazione Nazionale Commercialisti

Intenta ad agevolare il percorso di trasformazione digitale di studi commercialisti e professionisti, PFU ha esteso la sua collaborazione con l’Associazione Nazionale Commercialisti.

Dato il proprio ruolo di tutela della categoria e della professione, l’ANC ha deciso di attivarsi per cercare di supportare concretamente professionisti economici e i loro clienti nell’affrontare l’introduzione della fatturazione elettronica.

Attiva dallo scros 1 gennaio, proprio questa novità ha avuto e sta avendo un impatto rilevante sul funzionamento del sistema fiscale nazionale.

Da qui la scelta, già a giugno 2018, di mettere a punto la piattaforma Convergence, un applicativo sviluppato ad hoc per gestire il processo di fatturazione elettronica, realizzato con la collaborazione della software house Studio Boost.

Obiettivo: integrare la soluzione dedicata agli associati con un dispositivo hardware capace di garantire la massima produttività ed efficienza.

La scelta è caduta su PFU, ritenuta in grado di offrire soluzioni integrabili altamente professionali e rispondenti a elevati standard qualitativi.

Da qui la scelta di utilizzare gli scanner Fujitsu fi-7300NX, dispositivi che forniscono acquisizioni di rete flessibili e a costi contenuti, che sono stati personalizzati con l’implementazione del software Convergence, e la creazione di un pulsante dedicato sulla tastiera che consente di avviarlo in modo agile e veloce.

A settembre 2018 l’Associazione ha dato il via a una serie di appuntamenti sul territorio per presentare le novità legate alla fatturazione elettronica e introdurre la nuova piattaforma con il supporto degli esperti di PFU e Studio Boost.

I benefici garantiti dall’integrazione tecnologica di Convergence sono numerosi, tra cui l’offerta di un sistema completo e operativo, costantemente aggiornato e ottimizzato; massima efficacia e semplicità di utilizzo che consentono di snellire le attività, incrementando la produttività e un rapporto prezzo/prestazioni realmente contenuto.

Come riferito in una nota ufficiale da Marco Cuchel (in foto), Presidente dell’Associazione Nazionale Commercialisti: «Sono già centinaia gli associati che hanno aderito alla nostra iniziativa e stanno apprezzando i vantaggi offerti dalla nostra soluzione dopo l’effettiva entrata in vigore della fatturazione elettronica. Per ampliare la comunità di utenti Convergence, sempre con il prezioso supporto di Studio Boost e PFU, stiamo definendo un nuovo calendario di appuntamenti in numerose città italiane, per incontrare associazioni, professionisti e imprese ai quali presentare la piattaforma».

Gli ha fatto eco Massimiliano Grippaldi, Regional Sales Manager di PFU Italia, secondo cui: «Siamo molto orgogliosi di poter collaborare con l’Associazione Nazionale Commercialisti e questa iniziativa rappresenta un importante riconoscimento delle tecnologie alla base delle nostre soluzioni. La piattaforma sviluppata dall’ANC garantisce prestazioni eccellenti e, integrata ai nostri scanner, consente di velocizzare tutte le operazioni di acquisizione e archiviazione di tutti i documenti fiscali, per operare nel pieno rispetto delle nuove procedure».