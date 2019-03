BTicino Living Now e Legrand Keor Mod vincono l’iF DESIGN AWARD 2019 nella categoria Building Technology

L’iF DESIGN AWARD è un premio di fama mondiale promosso ogni anno dalla più antica organizzazione di design indipendente del mondo: la iF International Forum Design GmbH di Hannover

Living Now ha conquistato la giuria composta da 67 esperti indipendenti provenienti da tutto il mondo grazie alla sua capacità di trasformare un impianto elettrico tradizionale in un impianto smart. Realizzata da BTicino in collaborazione con Netatmo, società spe- cializzata in soluzioni smart per la casa e recentemente acquisita dal gruppo Legrand, la nuova linea connessa consente di governare le principali funzionalità dell’impianto elettrico: luci, tapparelle, energia, in modo intelligente, anche da remoto. Le funzioni smart di Living Now sono gestibili con i comandi wireless, con uno smartphone, tramite l’App Home + Control, e con gli assistenti vocali di Amazon, Apple e Google. Living Now può essere inoltre installata con la soluzione domotica MyHOME_Up BTicino.

Grazie all’unione tra design e soluzioni tecniche all’avanguardia, anche l’UPS modulare Keor MOD di Legrand si è aggiudicato il premio nella categoria Building Technology. L’equilibrio coerente tra il forte impatto visivo, innovativo per un segmento di stretto ambito professionale, e gli elevati valori tecnologici, hanno colpito la giuria. Anche l’impiego di colori chiari e superfici riflettenti è stato indotto dall’osservazione che contribuiscono a limitare l’illuminazione ambientale e a ridurre i consumi in un’ottica green. Disegnati da Legrand Design in Francia e sviluppati, ingegnerizzati e prodotti da BTicino in Italia, gli UPS Keor Mod sono la soluzione ideale per le applicazioni critiche.

La competizione è stata intensa: quest’anno sono state presentate oltre 6.400 candidature provenienti da 50 paesi, nella speranza di ricevere il sigillo di qualità.

“È un grande onore per me e per tutto il nostro team ricevere questo prestigioso riconoscimento internazionale – ha dichiarato Milka Eskola, vicepresidente Design di Legrand e BTicino -. La forza del design è per noi la ricerca dell’essenzialità. Il design di Living Now è caratterizzato dall’estrema purezza del segno e dal rigore delle geometrie. Una forma unica e distintiva, dotata di una perfetta planarità della superficie e di un preciso allineamento tra i vari elementi del punto luce. Una sintesi di evoluzione estetica, funzionale e tecnologica che trasforma l’interruttore in una vera e propria interfaccia di comando”.

“Il riconoscimento all’UPS Keor Mod Legrand, invece, è un grande risultato perché premia la nostra ricerca di una soluzione che infondesse in un prodotto così tecnico contenuti formali innovativi. Abbiamo scelto di intervenire con un design che armonizzasse ergonomia e tecnologia in un cabinet dall’elevato impatto visivo e dalla forte personalità. Il design in questo caso utilizza un linguaggio audace dove le forme esagonali e i colori contrastanti parlano di prestazioni potenti”.