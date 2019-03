Achab distribuisce ISL Online

Controllo remoto multipiattaforma, flessibilità, semplicità di utilizzo e sicurezza sono le principali caratteristiche della nuova soluzione per MSP

Achab, distributore di soluzioni software a valore, ha stretto un accordo con ISL Online per la commercializzazione dell’omonima soluzione di remote desktop che semplifica l’assistenza da remoto grazie ad un approccio cross platform semplice e sicuro.

La soluzione ISL Online permette di fornire supporto a qualsiasi dispositivo utilizzando PC, Mac, Linux o device mobili, abilitando il controllo remoto con un semplice click. Gli utenti interessati a ricevere supporto potranno richiedere una sessione di assistenza tramite la desktop app, il sito web, l’url o la mail di invito beneficiando di una user experience di qualità.

Gli MSP che utilizzeranno ISL Online avranno l’opportunità di fornire ai propri clienti un’assistenza tempestiva e in totale sicurezza grazie alla connessione criptata tra i device con chiave di cifratura AES 256-Bit, senza dover aprire porte in ingresso sul firewall e senza realizzare una VPN.

Tra i principali vantaggi offerti da ISL Online vi è anche la possibilità di tagliare i costi di gestione grazie alla sottoscrizione di un’unica licenza che permette di installare il software su un numero illimitato di workstation. In questo modo è possibile fornire supporto remoto ad un numero illimitato di clienti, senza problemi nella creazione degli account operativi che compongono il team di supporto. Diventa inoltre possibile controllare ed operare anche da smartphone senza pagare una licenza aggiuntiva.

“Sul mercato le soluzioni di remote desktop attualmente disponibili sono parecchie, tuttavia riteniamo che offrire un vantaggio competitivo reale significa provvedere all’erogazione di funzionalità e caratteristiche di livello superiore in grado di semplificare notevolmente le procedure di assistenza tecnica. Abbiamo scelto ISL Online per ampliare il ventaglio delle proposte ACHAB perché rispetto ad altre piattaforme offre una maggiore flessibilità grazie alla possibilità di utilizzare il programma su cloud pubblico, privato, on premise o in MPC (Manage Private Cloud) – spiega Claudio Panerai, CTO di Achab -. Oltre alla possibilità di usufruire di un’unica licenza valida per l’erogazione del supporto su un numero illimitato di endpoint, ISL Online si distingue anche per la possibilità di personalizzare il client con il proprio logo aziendale ed inserire una live chat di assistenza sul sito web proprietario. Tutte caratteristiche queste che ci hanno convinto del fatto che possa realmente fare la differenza per supportare gli MSP e consentire loro di offrire ai rispettivi clienti la migliore esperienza possibile”.