Toshiba pensa ai professionisti in movimento

Sui suoi device business nuove porte USB-C e tastiere retroilluminate ma anche opzioni biometriche fingerprint e IR

Toshiba Client Solutions Europe ha reso noti al mercato alcuni aggiornamenti a tre dispositivi delle famiglie di notebook da 15” Satellite Pro e Tecra, che offrono una connettività immediata, migliore sicurezza e un mobile working più efficiente.

I prodotti aggiornati sono Satellite Pro R50-EC, Satellite Pro A50-EC e Tecra A50-EC e, nello specifico, oltre a numerose opzioni di connettività già presenti su questi modelli, hanno visto l’aggiunta di una porta USB-C all’avanguardia. Questo non solo abilita la connessione USB 3.1 e di conseguenza incrementa la velocità di trasferimento dati fino a 5Gbps, ma aumenta anche il numero di porte comuni per collegare numerose periferiche.

Tra queste anche la USB-C Dock opzionale di Toshiba, che garantisce una connettività immediata con gli altri dispositivi, riduce al minimo l’ingombro dei cavi dal momento che ne è sufficiente uno solo e può estendere lo spazio dell’hard drive grazie a unità di storage esterne di Toshiba.

Maggiore sicurezza integrata

Dotato di livelli multipli di sicurezza, interni ed esterni, come password HHD e Advanced Encryption (TPM 2.0), ora gli utenti del nuovo Satellite Pro A50-EC hanno a disposizione anche l’opzione di SecurePad con il sensore fingerprint Synaptics Natural ID, un nuovo touchpad che integra un lettore di impronte digitali. Oltre al SecurePad integrato, Tecra A50-EC è dotato di telecamera IR per l’autenticazione opzionale del volto attraverso Intel Authenticate e Windows Hello. La disponibilità di queste funzionalità biometriche garantisce un ulteriore livello di protezione alla nuova serie E-Generation.

Insieme alle opzioni di sicurezza, la tastiera silenziosa per heavy-typer dei nuovi Tecra A50-EC – progettata per resistere ai carichi di lavoro più pesanti – è ora retroilluminata, offrendo la possibilità di digitare in modo efficiente e preciso anche negli ambienti in cui la luminosità non è ottimale. Progettati per i mobile worker, questi notebook ultra-portatili garantiscono un’autonomia della batteria fino a 10,5 ore per lavorare senza interruzioni tutto il giorno e non preoccuparsi di dove ci si trova.

Un occhio di riguardo per i professionisti in movimento

I notebook E-Generation di Toshiba si caratterizzano per design elegante, elevata sicurezza, connettività senza interruzioni e affidabilità. Le prestazioni e l’efficienza sono massimizzate dalla potenza del processore Intel Core di ottava generazione. I nuovi Satellite Pro A50-EC, Satellite Pro R50-EC e Tecra A50-EC mettono in luce la profonda competenza di Toshiba nell’ambito dei PC B2B, offrendo dispositivi resistenti e pratici progettati per offrire un’esperienza ultra-mobile senza compromettere potenza e performance elevate.

Come riferito in una nota ufficiale da Damian Jaume, Managing Director, Toshiba Client Solutions Europe: «Questi aggiornamenti all’avanguardia dei dispositivi all’interno della nostra gamma business dimostrano il nostro impegno nel voler offrire notebook più veloci, potenti, sicuri e funzionali per i professionisti in movimento. I modelli e le abitudini di lavoro stanno cambiando e vogliamo garantire che la tecnologia si muova allo stesso passo. Questi update offrono il giusto equilibrio tra praticità, connettività e sicurezza robusta per gli utenti business di oggi».