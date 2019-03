HALO: la soluzione intelligente per i Connected Store

Checkpoint System presenta la sua nuova piattaforma per i retailer

Oggi il mondo del Retail con i suoi ritmi frenetici ha la necessità che i punti vendita siano sempre al passo con la domanda dei consumatori.

Per rispondere a queste esigenze Checkpoint Systems ha lanciato la piattaforma IOT HALO.

“HALO è in grado di generare automaticamente dei task agli operatori lungo tutta la filiera e in store, favorendo un incremento della produttività nella ricezione, back stocking e restocking di prodotti alto vendenti, per massimizzare le conversioni di vendita e i maggiori margini di profitto”, spiega Phil Fisher, Product Manager di HALO.

Come funziona?

La piattaforma HALO raccoglie dati legati agli eventi, tramite tutti i sensori connessi presenti all’interno della supply chain e nel punto vendita del Retailer. Questi dati vengono poi immagazzinati, processati e analizzati in tempo reale, per fornire insight mirati e trasformati in azioni. Queste ultime vengono quindi visualizzate tramite il portale HALO e trasformate in suggerimenti di task da intraprendere direttamente sui dispositivi mobili del personale. Ciò consente agli utenti di visualizzare eventi chiave, intraprendere azioni consapevoli e adottare comportamenti che possono incrementare i processi e migliorare le performance. Le attività organizzative e gli avvisi su mobile possono essere generati automaticamente, tramite machine learning e intelligenza artificiale, oppure per mezzo dell’inserimento manuale.

In che cosa si differenzia HALO dalle altre piattaforme software?

Checkpoint fornisce soluzioni verticalmente integrate per la prevenzione dei furti, la sorveglianza elettronica degli articoli, hardware IoT e i prodotti software. Dal momento che l’azienda è attenta alle sfide complesse che i Retailer devono affrontare, si impegna a fornire una serie di soluzioni intelligenti: la piattaforma HALO è uno degli esempi più ingegnosi, per tracciare e proteggere tutti i prodotti. Grazie al supporto di Microsoft Azure, uno dei fornitori di servizi in cloud maggiori al mondo, la piattaforma è facilmente implementabile, utilizzabile, adattabile, flessibile, sicura e con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Moduli Software Attuali

• Gestione dell’inventario dei punti vendita

• Operazioni in negozio

• Soluzioni di Magazzino

• Controllo della Supply Chain

• Omnicanalità

Checkpoint fornisce infine anche servizi di consulenza per supportare i retailer nella realizzazione della migliore strategia.