Arlo Ultra è disponibile anche su Amazon

Il sistema di telecamere con qualità video 4K HDR avanzata senza fili è ora disponibile ovunque

Arlo Technologies ha annunciato la distribuzione a livello mondiale del sistema di telecamere Arlo Ultra anche sul sito di Amazon.

Dotato di una qualità video 4K HDR avanzata con visione notturna a colori, set-up a distanza, campo visivo panoramico a 180 gradi, luce integrata, audio bidirezionale e un sistema di cancellazione avanzata del rumore, Ultra offre il massimo della qualità per chiunque voglia monitorare la propria casa o il proprio lavoro.

Il tutto a partire da 499,99 euro per il sistema con una videocamera incluso l’abbonamento di un anno ad Arlo Smart Premier, l’offerta AI Arlo di computer vision che offre 30 giorni di video storage in cloud e il rilevamento evoluto di persone, veicoli, pacchi e altro ancora.

Questi insights sulle attività rilevate consentono agli abbonati Arlo di monitorare la propria abitazione o l’ufficio. Arlo Smart Premier include anche registrazioni cloud di clip video a 1080p o a risoluzione inferiore per un massimo di un mese. La registrazione video Premium per l’archiviazione in cloud di clip da 4K è disponibile come abbonamento aggiuntivo, oppure gli utenti possono memorizzare clip da 4K localmente senza costi aggiuntivi utilizzando il vano per schede microSD di SmartHub.

Tutti i plus della videosorveglianza domestica made in Arlo

Nello specifico, Arlo Ultra registra e rende disponibili video in qualità 4K direttamente dall’obiettivo all’utente, grazie a un avanzato sensore di immagine e all’elaborazione HDR. Gli utenti potranno sperimentare un livello di dettaglio e una chiarezza maggiori e potranno ingrandire le clip video per scoprire dettagli come le targhe delle auto e l’abbigliamento. Con un campo visivo diagonale di 180 gradi, Arlo Ultra offre uno dei più ampi angoli di visione del settore delle videocamere di sicurezza senza fili, e garantisce agli utenti una maggiore flessibilità nel posizionamento della videocamera.

Una potente luce a LED integrata illumina la notte, consentendo agli utenti di vedere i colori anche al buio o scegliere la tradizionale visione notturna in bianco e nero. Arlo Ultra porta anche la qualità audio a un livello superiore, per conversazioni più chiare e naturali. Progettato con doppio microfono, Arlo Ultra offre audio bidirezionale con avanzata noise cancellation che riduce al minimo i rumori di fondo e accentua l’audio in primo piano, come ad esempio le voci.