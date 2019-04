I reseller di Europa, Medio Oriente e Africa beneficeranno del nuovo programma di incentivi alle vendite e di un portfolio di canale più ricco

Il Vertiv ha un nuovo programma di canale. Il Vertiv Partner Programme (VPP) si basa su tre elementi principali: un nuovo piano di incentivi, un portale rinnovato per i partner e un portfolio più ricco per dimostrare il proprio impegno a far crescere i reseller e i distributori nell’area EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa).

“Il canale è fondamentale per consentire alle aziende di tutti i tipi e dimensioni di cogliere le nuove opportunità offerte dall’edge computing, dal 5G e dalla più ampia tendenza alla digitalizzazione” afferma Joachim Fischer, channel sales director di Vertiv in EMEA.

“Oltre agli investimenti per ampliare il già innovativo portfolio di canale, Vertiv sta anche accelerando la sua strategia per garantire che i nostri reseller siano posizionati in modo appropriato e tempestivo per cogliere il successo. Il nuovo programma per i partner e le politiche commerciali che stiamo progressivamente implementando in EMEA testimoniano il nostro impegno nei confronti del canale”.

VPP: le caratteristiche

Un elemento fondamentale del VPP è il nuovo EMEA Vertiv Incentive Programme (VIP), che consente ai reseller Authorised e Silver di guadagnare automaticamente punti bonus e monetizzare rapidamente i premi. Gli incentivi includono anche nuovi sconti per i reseller Gold e Platinum.

Inoltre, Vertiv ha ridisegnato il portale dei partner, che consente ai reseller di registrarsi rapidamente e sbloccare immediatamente risorse e vantaggi.

Tra le caratteristiche del nuovo portale ci sono corsi di formazione e autoapprendimento online, per aiutare i partner a superare il problema della carenza di competenze nel settore IT.

Le novità di prodotto

Oltre agli strumenti e agli incentivi per aiutare i reseller, Vertiv continua a sviluppare il proprio portfolio dedicato al canale.

L’ultima novità è il gruppo di continuità Liebert GXT5 (UPS), che integra le soluzioni di edge computing lanciate a novembre 2018.

Disponibile attraverso i partner di canale in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA) in una vasta gamma di varianti, Liebert GXT5 aggiunge nuove capacità e funzionalità a una delle famiglie di UPS online a doppia conversione più popolari del settore per ambienti IT piccoli e micro.

La tecnologia innovativa è progettata per fornire energia affidabile ed efficiente a più dispositivi ad alta densità mediante un unico UPS montato su rack. Liebert GXT5 dispone di socket controllati individualmente per una maggiore sicurezza e può anche essere gestito in remoto per semplificare la complessità dell’edge e supportare le profonde trasformazioni che si verificano in molti settori, come retail, sanità, servizi finanziari e Industria 4.0.