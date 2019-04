La tecnologia di AOC si fonda con il design ideato dalla nota agenzia

AOC, lo specialista dei display, presenta due nuovi display progettati dall’agenzia Studio F. A. Porsche, sinonimo in tutto il mondo di design sofisticato e raffinato.

Le due new entry sono il vincitore del premio Red Dot Design Award, l’U32U1, un monitor business da 31.5” pollici (80 cm) con risoluzione 4K e DisplayHDR600 VESA, e il Q27T1, un monitor QHD di 27 pollici (68,6 cm) destinato a utenti che richiedono un display sofisticato e con buone prestazioni anche a casa.

U32U1: design premiato adatto a un uso professionale

L’ U32U1 si rivolge a utenti con elevate esigenze estetiche e si ispira alle tendenze classiche del design. Lo stand a forma tubolare crea leggerezza visiva e lo fa risaltare in qualsiasi ambiente e contesto di utilizzo.

È anche dotato di altre caratteristiche di design: il display a 4 lati senza cornice, sottile e inclinabile si trova sul suo stand in metallo lucido, che è regolabile in altezza a 120 mm. La piastra posteriore in alluminio con angoli arrotondati, che ospita anche i connettori dei cavi, crea un raffinato contrasto con la cover posteriore piatta grigio scuro.

Una vera novità funzionale è che questa piastra rimane nella stessa posizione quando il display viene ruotato in posizione verticale (funzione di rotazione) in modo che i cavi rimangano nello stesso punto. Per una maggiore flessibilità, il display viene fornito con una griglia VESA per il montaggio su supporti esterni o supporti a parete.

Prestazioni eccellenti per le esigenze professionali

Il display IPS da 31.5″ pollici (80 cm) si caratterizza con una risoluzione 4K/UHD (3840 x 2160 pixels). Grazie alla conformità con VESA Display HDR600 e gli standard HDR 10, lo schermo offre una profondità di colore di 10 bit, ovvero 1,07 miliardi di colori.

Il display copre il 90% dello spazio colore DCI-P3, che lo rende una scelta ideale per i professionisti e gli appassionati di video e fotografia, nonché per i progettisti.

Resta sempre connesso con USB-C

Oltre ai consueti connettori HDMI 1.4 e DisplayPort 1.2, questo monitor dispone anche di una porta HDMI 2.0, una porta USB-C e un hub USB 3.1. La connessione USB-C fornisce la DisplayPort Alternate Mode per il trasferimento anche di segnali video ad alta risoluzione da un notebook o da un altro computer.

L’alimentazione USB può caricare contemporaneamente la batteria del notebook fino a 65 W e la trasmissione di dati USB 3.1 assicura un trasferimento dati rapidissimo.

Q27T1: un’asimmetria innovativa

Lo stand asimmetrico del Q27T1 si ispira al design dei suoi predecessori ed è in grado di bilanciare perfettamente il peso del display. Questo design accentua la sofisticata struttura per mantenere il monitor in posizione, simile a una scultura moderna. Il monitor a tre lati senza cornice con il disegno del bordo che nasconde la cornice di plastica sui lati sinistro e destro per renderlo veramente frameless.

La cornice inferiore è adornata da una luce brillante, mentre la parte posteriore curva opaca sottolinea il design puro e pulito del monitor. Il look lineare del supporto è integrato sul retro, dove le porte I / O sono nascoste da una cover, con solo una piccola apertura per i cavi in uscita, aggiungendo eleganza all’aspetto del Q27T1.

Le caratteristiche della linea T1

Il pannello IPS con rivestimento antiriflesso da 27″ di AOC Q27T1 garantisce un’esperienza visiva eccellente grazie alla risoluzione Quad HD di 2560 x 1440 pixel. La tecnologia IPS offre anche ampi angoli di visione e un’eccellente riproduzione dei colori.

Il Q27T1, il primo modello della nuova linea di display T1 di AOC, offre un’ampia gamma di colori che copre il 90% dello spazio colore NTSC. Le sue due prese HDMI e una DisplayPort assicurano che il monitor possa essere collegato a una vasta gamma di dispositivi, inclusi computer desktop, laptop, lettori Blu-ray e console di gioco.

Disponibilità

L’ AOC Q27T1 sarà disponibile a giugno 2019 a un prezzo suggerito di €309; il modello U32U1 sarà disponibile verso la fine del 2019.