Ad Aikom Technology il cabling firmato Reichle & de Massari

Annunciato ufficialmente l’accordo di distribuzione per il noto marchio di fascia alta per il cablaggio strutturato Reichle & de Massari

L’azienda R&M, con sede in Svizzera, che implementa soluzioni di cablaggio per una vasta gamma di scenari installativi ed è distribuita in oltre 40 Paesi in tutto il mondo, ha scelto Aikom Technology come distributore per l’Italia.

A spiegare il perché della scelta in una nota ufficiale è Andrea Marchetti, channel manager R&M, secondo cui: «L’affidabilità di Aikom e la ben nota competenza in ambito commerciale e tecnico sono stati i fattori decisivi nella definizione della partnership di distribuzione, che ben si colloca all’interno del piano strategico di espansione di R&M nel mondo wireless».

Di suo, nel listino di Aikom, il marchio svizzero porta anche una certificazione EN ISO 9001 and ISO 14001 e un business sviluppato su tre solidi pilastri, quali affidabilità, sostenibilità e innovazione sono.