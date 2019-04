Managed Print Services al top con MPS Monitor 2.0

La nuova versione, già disponibile per i dealer del Printing, offre nuove funzionalità di processo piena sicurezza e conformità alle normative

MPS Monitor ha annunciato la disponibilità sul mercato di MPS Monitor 2.0, la nuova versione della soluzione Software-as-a-Service (SaaS) per la gestione remota delle stampanti e i Managed Print Services.

Ai Dealer che la scelgono per erogare servizi di stampa gestita ai loro clienti, MPS Monitor 2.0 offre maggiore facilità d’uso e affidabilità della raccolta dati, nuove funzionalità per la gestione dei processi operativi, piena sicurezza dei dati e conformità normativa, migliore integrazione con i sistemi gestionali e nuove funzionalità di Business Intelligence.

Così facendo, la nuova versione potenzia tutte le funzionalità della precedente piattaforma e ne aggiunge di nuove, grazie a una più recente tecnologia web.

Nello specifico, lo sviluppo di MPS Monitor 2.0 si è basato su sei pilastri:

facilità d’uso – il sistema è accessibile attraverso un nuovo portale web progettato secondo avanzate tecniche di User eXperience Design, che garantisce grande usabilità e velocità di navigazione, eliminando le operazioni ripetitive ovunque possibile

stabilità e affidabilità del monitoraggio – la raccolta dei dati dai dispositivi è ottimizzata e resa ancora più affidabile grazie a un nuovo Agente multipiattaforma e alla esclusiva tecnologia di Clustering di Agenti, che garantisce la continuità delle letture su tutti i clienti

gestione dei processi aziendali del Dealer – è presente una completa e sofisticata gestione dei consumabili e dei contratti, con un processo estremamente semplificato di associazione dei Part Number ai dispositivi e con un nuovo motore di consuntivazione dei contratti che copre l’intero processo, a partire dall’inserimento di un nuovo cliente fino all’emissione delle fatture in PDF, XML, CSV, o nel formato di interscambio SDI per la fatturazione elettronica

sicurezza e conformità normative – MPS Monitor 2.0 opera all’interno di un Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni che garantisce il rispetto dei requisiti di Riservatezza, Integrità e Disponibilità delle informazioni richiesti dalla norma ISO/IEC 27001:2014, lo standard internazionale sulla Sicurezza delle Informazioni. Il trattamento dei dati personali all’interno del sistema avviene nel pieno rispetto della normativa europea sulla privacy (GDPR), e la versione 2.0 è stata interamente progettata e realizzata secondo i principi di “Privacy by Design”

integrazione nei sistemi ERP e CRM – il set di API di MPS Monitor, già utilizzato da centinaia di sviluppatori esterni, è oggi ancora più completo e permette di accedere a qualsiasi dato o funzione del sistema, rendendo molto facile la completa integrazione dei dati rilevati dai dispositivi di stampa nei sistemi gestionali, ERP o CRM del Dealer, tramite un Software Development Kit (SDK) che rende estremamente rapido e guidato il lavoro degli sviluppatori

fruizione dei dati e Business Intelligence – sono ora disponibili avanzati strumenti di Business Intelligence che permettono di aggregare, filtrare e interpretare i dati raccolti dalle stampanti nel modo più versatile possibile, per comprendere e prevedere i principali indicatori di andamento dell’attività del Dealer.

MPS Monitor 2.0 è disponibile in Cloud, in modalità Software-as-a-Service (SaaS), per tutti i Rivenditori, di qualsiasi marca di stampanti e in qualsiasi nazione, che hanno l’obiettivo di governare in modo semplice e altamente efficiente i propri servizi di stampa gestita, migliorando i livelli di servizio ai clienti e riducendo drasticamente i costi.

Come riferito in una nota ufficiale da Nicola De Blasi, CEO di MPS Monitor Srl: «Da circa 10 anni rappresentiamo la soluzione ideale per supportare i dealer del settore Printing nella gestione quotidiana dei propri processi di business e nella risoluzione del maggior numero di problemi legati alla gestione di un parco stampanti, in modo veloce e automatico. Il successo che la soluzione continua ad avere a livello globale ci conforta sulla nostra capacità di assolvere a questa missione, ma eravamo consapevoli di poter ulteriormente migliorare: da qui l’impegno negli ultimi due anni per sviluppare una nuova versione della soluzione che garantisse ancora più automatizzazione dei processi, sicurezza e stabilità nella raccolta dei dati. MPS Monitor 2.0 oggi è in grado di offrire tutto questo ai dealer in tutto il mondo».

È possibile richiedere una demo gratuita direttamente sul sito web di MPS Monitor, cliccando QUI.