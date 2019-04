Praim Berry è ora disponibile anche per VMware Horizon assicurando un desktop ad alte prestazioni pur contenendo il costo dell’end point

Il nuovo Thin Client Berry di Praim basato su processore Raspberry Pi3 B+ è compatibile con VMware Horizon.

L’integrazione

Dal boot time estremamente rapido, Praim Berry è stato presentato a settembre 2018 ed è la nuova piattaforma ARM con coprocessore grafico integrato che offre un’esperienza Full HD, in grado di sfruttare al meglio l’accelerazione grafica nelle connessioni con protocollo H.264.

Da subito, Praim Berry ha previsto l’integrazione del Citrix Receiver, garantendo la totale compatibilità con le Citrix Virtual App and Desktop, ed oggi estende la compatibilità anche a VMware Horizon, l’infrastruttura VDI che permette di distribuire applicazioni e desktop virtuali e remoti tramite una singola piattaforma, fornendo agli utenti l’accesso a tutte le risorse da un’unica area di lavoro unificata.

Le imprese si rivolgono sempre più alla virtualizzazione per le applicazioni negli ambienti aziendali, sfruttando le potenzialità di VMware per gestire il deskop in modo semplice ed economico ed ai partner come Praim, viene richiesta la certificazione dei prodotti affinché possano interagire con l’infrastruttura virtuale, soddisfacendo specifici standard di integrazione e interoperabilità VMware.

Praim Berry per VMware integra nativamente Agile4Pi, il software che offre un’interfaccia intelligente e controllata per garantire la miglior interazione con il digital workspace.

Inoltre, il software di gestione centralizzata ThinMan consente con pochi click di gestire la manutenzione e gli aggiornamenti degli end point, mentre la soluzione di autenticazione Praim ThinMan Smart Identity prevede un accesso rapido e sicuro con smartcart NFC (senza contatto).