EnGenius lancia EWS357AP, da ora disponibile presso i distributori autorizzati

E’ disponibile EWS357AP, il primo access point Wi-Fi 6 (802.11ax) di classe Enterprise 2×2 firmato da EnGenius Networks Europe.

Lo standard Wi-Fi 6, conosciuto anche come 802.11ax, costituisce una rivoluzione per le connessioni dati wireless in quanto, oltre a un incremento esponenziale delle performances, permette di realizzare consistenti miglioramenti in termini di sicurezza, stabilità e parallelamente aumentare il tetto massimo del numero dispositivi collegabili simultaneamente.

Le nuove esigenze

Proprio quest’ultimo fattore è fondamentale, in quanto gli attuali standard, per quanto sovradimensionati per le applicazioni di oggi, in futuro potrebbero non essere più sufficienti. Le più recenti previsioni, indicano infatti che nel 2025 saranno connessi alla rete più di 75 miliardi di dispositivi, in quanto tutte le più recenti innovazioni stanno andando proprio in direzione dell’IoT (Internet of Things). Se in precedenza la connessione Internet era di utilizzo esclusivo di un singolo utilizzatore tramite un device come uno smartphone o un PC, oggi questa infrastruttura serve a più dispositivi come smart devices (assistenti vocali o wearable) che sono parte integrante della vita di tutti i giorni ma anche per applicazioni industriali, domotica e perfino per le automobili.

La risposta di EnGenius

Proprio in quest’ottica, EnGenius ha sviluppato i nuovi AP Wi-Fi 6 che si pongono sul mercato Enterprise di classe SMB, per garantire un funzionamento ottimale anche ad applicazioni intensive dove l’affidabilità e le performances in ogni condizione sono i due fattori principali. Coperture Wi-Fi per centri commerciali, stadi, resort e hotel ma anche aziende e scuole, grazie alla disponibilità del nuovo Engenius EWS357AP, possono ora prepararsi per le sfide per il futuro.

EWS357AP è il primo Access Point di EnGenius, pienamente conforme al Wi-Fi 6, rilasciato da EnGenius. Oltre a tutte le funzionalità di gestione offerte da ezMaster, il controller wireless di EnGenius gratuito e cloudizzabile, questo AP offre caratteristiche tecniche di primo livello:

•Velocità complessiva fino a 1800Mbps

•Conforme a Wi-Fi 6 (11ax) e retrocompatibile con i precedenti standards

•Tecnologia ODFMA in Wi-Fi 6 per ottimizzare l’uso dei canali

•OFDM per ridurre latenze e tempi accesso

•WPA3 per la massima sicurezza

•1024 QAM per incrementare del 25% il throughput reale

•BSS coloring per ottimizzare il traffico e mitigare gli effetti delle interferenze

•TWT per ottimizzare il consumo energetico dei dispositivi mobili connessi

•Nuovo design e nuovo sistema di installazione soffitto e muro