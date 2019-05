La line up Monitor Cloud è studiata appositamente per le organizzazioni alla ricercar di prestazioni elevate con investimenti contenuti

LG Electronics (LG), lancia la nuova linea Monitor Cloud per rispondere alle più moderne esigenze di realtà professionali di ampio respiro, come amministrazioni pubbliche e grandi aziende, che necessitano di prestazioni eccellenti, possibilmente a costi contenuti.

La nuova linea Monitor Cloud

La nuova line up comprende monitor PC All-in-One da 24” a 38” e due STB (Set Top Box) compatibili, in versione Thin Client e Zero Client. I monitor della linea cloud di LG sono disponibili nella versione dotata di sistema operativo Windows 10 IoT Enterprise e VDI Support (VMware, Citrix e Amazon Workspace).

Una delle soluzioni più innovative, dal punto di vista dell’esperienza utente e per quanto riguarda le feature integrate, è il Monitor da 38” della serie CK900N: si tratta di un display UltraWide “All-in-One” con risoluzione QHD + 3840×1600, schermo IPS curvo 21:9, speaker e webcam 720p integrati.

Questi monitor consentono di visualizzare più finestre nello stesso istante e sono in grado di ricevere informazioni e dati anche da sorgenti diverse grazie alla funzione PBP / PIP.

Non solo: grazie alle caratteristiche tecniche e strutturali, i modelli CK900N si prestano a composizioni in formato verticale, per consentire la creazione di superfici video, quasi dei veri e propri videowall, perfetti per la comunicazione in azienda e l’analisi dei dati.

Il commento

“Le nuove abitudini lavorative e la necessità di ottimizzare il flusso delle informazioni e la gestione dei dati in modo efficace è diventata cruciale, soprattutto per le realtà professionali di una certa entità – afferma Nicola Micali, Business Solutions Product & Marketing Manager di LG -. L’introduzione di una linea di Monitor Cloud tra le nostre soluzioni è un ulteriore esempio della versatilità dei display professionali di LG e della capacità delle nostre tecnologie di rispondere a tutte le nuove esigenze del business del futuro”.