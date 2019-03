La tecnologia LG per gli aeroporti a Passenger Terminal EXPO 2019

Dal 26 al 28 marzo la società è a Londra per presentare le ultime novità per il settore

Sono dedicate al settore aeroportuale le nuove soluzioni che LG Electronics presenta nel corso di Passenger Terminal EXPO (PTE), l’evento in scena a Londra fino al 28 marzo dedicato alla Airport Industry e al settore Transportation. Vediamo le novità.

Display OLED trasparente

Il rivoluzionario Transparent OLED Signage sembra essere più vicino alla fantascienza che alla realtà. Consente a oggetti e prodotti di essere visti in modo chiaro dietro il display, trasparente al 38%, mentre video e immagini scorrono davanti all’oggetto stesso sull’OLED auto-illuminante, garantendo comunque la brillantezza dei colori. Il design “Open Frame” del display OLED trasparente consente anche di creare grandi strutture composite, per soddisfare tutte le esigenze di implementazione, a seconda di vari contesti. Il vetro temperato dei display, inoltre, li rende più stabili in condizioni di vibrazione, come, ad esempio, su treni in movimento o in caso di esposizione al traffico aereo.

Display LED dai profili ultra sottili

Nella serie di display LED LAPE di LG si fondono un design elegante, una resa delle immagini di qualità superiore e una grande facilità di installazione e manutenzione. I “Fine-Pitch” LED hanno il modulo di alimentazione separato dallo schermo e un profilo ultra-sottile per rendere l’installazione ancora più semplice. Anche il modulo display LED (LDM), ridotto e più leggero, contribuisce a semplificare la messa in opera, sia in fase di montaggio che in quella di sospensione, e consente l’installazione secondo configurazioni concave o convesse fino 1.000 R di curvatura.

Tante partnership nella airport industry

Al PTE è possibile vedere molte soluzioni LG in partnership con diverse realtà del settore. Diversi prodotti sono integrati con soluzioni FIDS, i sistemi aeroportuali per l’informazione dei passeggeri, presenti alla manifestazione. All’interno degli stand di diversi partner, infatti, è possibile vedere le tante tecnologie LG, dai display LED LAPE alle soluzioni per il Digital Signage “High Haze” (con grado di opacità elevato per contenere le riflessioni) con OPS integrato, per strutture con elevato passaggio. Una soluzione di “wayfinding” per il mondo retail e per il settore pubblico vede la messa in opera della nuova tecnologia In-Cell Touch di LG, molto utile anche in caso di check-in completamente autonomo. Il Video Wall con cornice da 0,44 mm, modello 55SVH7E, è perfetto per il monitoring, perché permette di vedere le informazioni su grandi schermi privi di interruzioni e con un angolo di visione maggiore. Soluzioni per l’Outdoor, come il modello slim 55XE4F dotato di certificazione IP, saranno presentati per quanto riguarda la segnaletica informativa da esterno: i vantaggi sono l’alta luminosità, assicurata da un display da 4.000 nit, e l’impermeabilità, garantita dal vetro temperato dotato di pellicola infrangibile. Tutti i prodotti possono contare sul sistema webOS, la piattaforma per il signage open-source nota per la sua affidabilità e rapidità. Tutte le soluzioni possono essere dotate anche di LG Signage365care, il servizio per il monitoraggio in tempo reale.