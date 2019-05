Datto Day: appuntamento il 28 maggio a Milano

Torna l’evento organizzato da Achab in partnership con Datto

Torna l’appuntamento annuale di Achab con il Datto Day 2019, dedicato all’offerta Datto con l’obiettivo di fornire ai Managed Service Provider best practice e soluzioni innovative per la gestione delle infrastrutture IT delle PMI.

Datto, provider di tecnologie per MPS leader nel mercato IT internazionale, con le sue soluzioni innovative è in grado di coprire a tutto tondo le esigenze dei Managed Service Provider, in quanto offre una tecnologia flessibile che consente alle piccole e medie imprese di dotarsi di strumenti di livello enterprise senza doverne sostenere i costi.

Una partnership vincente

Negli ultimi anni la partnership tra Achab e Datto, si è ulteriormente consolidata, data l’efficacia delle soluzioni Datto e il successo ottenuto nel mercato italiano. “Quando si verifica un downtime o un’interruzione, l’azienda vive sempre un momento critico, tanto più consistente quanto più si allungano i tempi di ripresa. Un errore, un incidente, un attacco informatico possono accadere in qualsiasi momento, creando all’impresa danni ingenti dal punto di vista economico, oltre che di reputazione” commenta Andrea Veca, CEO di Achab. Essere in grado di affrontare un blocco e far ripartire i sistemi in tempi brevi è cruciale e può talvolta rivelarsi vitale per le aziende.

“Trasmettere e dimostrare l’importanza di passare dalla rivendita software all’erogazione di servizi IT gestiti è la nostra mission – continua Veca -. Insieme al nostro partner Datto, proponiamo soluzioni davvero uniche per efficacia ed immediatezza che riteniamo possano realmente consentire agli MSP di fornire un servizio di altissimo valore ai loro clienti, potendo al contempo trarne profitti importanti”.

Programma della giornata

La giornata del Datto Day si terrà il 28 maggio all’Hotel Excelsior Gallia a Milano, con sessioni incentrate su best practice, laboratori e demo per offrire ai meno esperti una panoramica tecnica e commerciale di taglio pratico, tramite la testimonianza diretta degli MSP che già le conoscono e le usano con successo. Inoltre, sono previsti interventi dedicati a business continuity, backup e disaster recovery, oltre che a Privacy e GDPR, con focus specifici sulle soluzioni Datto.

Nel corso dell’evento, oltre ai contenuti tecnici e di business, non mancheranno esperti e figure di spicco del management di Datto, con cui sarà possibile confrontarsi direttamente. Sarà inoltre l’occasione per condividere esperienze e informazioni sia durante le sessioni plenarie che durante momenti di confronto e di networking dedicati.

Per visualizzare l’agenda completa ed iscriversi all’evento, visitate la pagina ufficiale dell’evento.