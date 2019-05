Con AVM utenti sempre al top con le connessioni

L’aggiornamento FRITZ!OS 7.10 per i FRITZ!Box apporta oltre 50 nuove funzionalità e miglioramenti

Per garantire prestazioni sempre al top per le connessioni Wireless, Mesh, Smart Home e VPN, AVM ha annunciato il nuovo aggiornamento FRITZ!OS 7.10.

Disponibile per i FRITZ!Box 7590, 7530 e 4040, quest’ultimo apporta oltre 50 nuove funzionalità e miglioramenti grazie a una nuova versione del sistema operativo capace di ottimizzare ancor di più la rete Mesh dei FRITZ! grazie al Mesh WiFi steering e all’access point steering.

Inoltre, nel caso fosse presente un altro FRITZ Box nella rete domestica, l’aggiornamento garantisce le funzionalità Mesh per Smart Home e telefonia senza alcuna interruzione.

A loro volta, i prodotti come FRITZ!Fon o FRITZ!DECT 400 garantiscono prestazioni ancora più efficienti: è possibile bloccare un numero di telefono direttamente dal FRITZ!Fon e il pulsante wireless supporta i modelli per la Smart Home.

Rete domestica ancora più semplice da gestire

È possibile inserire un indirizzo e-mail in MyFRITZ e ricevere in modo automatico tutte le informazioni sullo stato delle rete. Il nuovo FRITZ!OS ottimizza le funzionalità Virtual Private Network (VPN) e, quando si è connessi tramite VDSL, il router visualizza tutte le informazioni sullo stato della connessione.

FRITZ!OS 7.10 permette anche di gestire le luci LED del FRITZ!Box e garantisce una maggiore sicurezza. L’aggiornamento può essere avviato con un semplice clic ed è possibile impostare automaticamente gli aggiornamenti di sistema. Il nuovo FRITZ! OS sarà reso gradualmente disponibile anche per altri prodotti FRITZ.

Perfettamente integrato nella rete Mesh del FRITZ!

FRITZ OS 7.10 migliora le prestazioni della rete Mesh del FRITZ!. È, infatti, possibile gestire in autonomia i dispositivi di rete connessi, utilizzando la miglior connessione disponibile in quel momento. La nuova versione del sistema operativo permette, infatti, di tenere sempre sotto controllo e di gestire in modo semplice tutti i dispositivi collegati alla rete.

Inoltre, tutti i FRITZ!Box compatibili con il nuovo aggiornamento utilizzano un elenco telefonico comune a cui è possibile accedere centralmente.

Con MyFRITZ! è, poi, possibile ottenere report e informazioni sulla rete in modo semplice: inserendo un indirizzo e-mail in MyFRITZ, il FRITZ!Box comunica in modo automatico le informazioni importanti sullo stato delle rete.

Nuove funzionalità per FRITZ!Fon e accesso ospiti

FRITZ!OS 7.10 rende ancora più semplice e veloce l’accesso ospiti grazie ad un QR code: in pochi secondi è possibile collegarsi, visualizzare i dati di accesso e consentire agli ospoti di utilizzare la funzione WPS.

In questo modo, i dispositivi per la Smart Home come il FRITZ!DECT 200 possono essere impostati direttamente sul FRITZ!Fon, consentendo agli utenti di controllare in modo rapido i dispositivi collegati.

Infine, ora le connessioni VPN possono essere registrate singolarmente. Il FRITZ!Box offre da oggi anche la funzione “Full Tunneling” e la possibilità di stabilire una connessione VPN da un FRITZ!Box a un altro a livello DS-Lite attraverso IPv4 (IPv6 per l’esterno, IPv4 solo interno).

Goditi il Mesh con un semplice clic

AVM raccomanda a tutti gli utenti di controllare la FRITZ!Box Mesh Overview (fritz.box / HomeNet / Mesh) per scoprire se sono disponibili aggiornamenti per gli altri prodotti della gamma FRITZ!. Se è disponibile un nuovo aggiornamento, comparirà un pulsante sotto l’immagine del prodotto. Con FRITZ! OS 7 tutti i prodotti FRITZ! possono essere integrati nella rete Mesh con un semplice clic.