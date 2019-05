Check Point: nuovo focus sui partner

Nuovi incentivi offrono ai VAR ricompense extra per gli acquisti di CloudGuard IaaS attraverso i marketplace di AWS & Azure e arriva l’app Engage

Il Partner Program globale di Check Point Software Technologies si rinnova per aumentare ulterioremente il valore per I partner e accelerare l’accesso a benefici e premi per le attività di vendite attraverso una più stretta collaborazione con Check Point.

CloudGuard Pay-as-You-Go (PAYG): il nuovo programma di incentivi

Il nuovo programma di incentivi CloudGuard Pay-as-You-Go (PAYG) offre a tutti i rivenditori attivi di Check Point l’opportunità di registrare gli acquisti dei propri clienti delle soluzioni Check Point CloudGuard, effettuate tramite i marketplace di AWS e Azure, e ricevere premi diretti a lungo termine sia per l’opportunità di vendita iniziale che per il costante impegno con i clienti delle soluzioni di sicurezza in-cloud.

Arriva l’app Engage

Check Point presenta anche la nuova mobile app Engage dedicata ai partner, che consente una collaborazione reciproca con i team di canale di Check Point, ancora più stretta.

Consente un accesso più rapido alle risorse e al supporto di esperti, fornendo ai partner gli strumenti necessari per aprire e gestire impegni più significativi con i clienti.

I partner possono anche utilizzare l’applicazione per registrare le loro attività incentrate sulle vendite; l’app in questo modo, le collega automaticamente alle promozioni e ai vantaggi del programma partner Engage. Questo accelera il riconoscimento e la ricompensa dell’impegno nella vendita da parte dei partner.

Il commento

“All’inizio di quest’anno, il CEO di Check Point, Gil Shwed ha detto È ora di reinvestire nei nostri partner! Con queste nuove iniziative, l’azienda sta facendo esattamente questo: raddoppiare l’impegno per aiutare i partner ad avere più successo e redditività – ha affermato Frank Rauch, Head of Worldwide Channels di Check Point –. L’app Engage accelererà la ricompensa dei partner e darà un accesso più rapido agli strumenti necessari per sbloccare le opportunità di vendita sia con i clienti nuovi che con quelli esistenti; il programma CloudGuard PAYG è unico nel riconoscere gli investimenti a lungo termine dei partner per i clienti che adottano il modello cloud. Stiamo mettendo a disposizione del nostro canale le migliori risorse del settore, per aiutarli a conquistare e fidelizzare nuovi clienti con le soluzioni più innovative e avanzate.”