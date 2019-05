Cresce l’offerta RS Components di connettori circolari intelligenti

Presentate le versioni intelligenti dei connettori circolari Bulgin che integrano una piccola memoria programmabile

RS Components ha annunciato la disponibilità di una nuova versione programmabile della nota serie 4000 di connettori circolari a tenuta stagna a marchio Bulgin.

La 4000 di connettori miniaturizzati, che già soddisfano i diversi livelli di prevenzione contro l’ingresso di polvere e acqua, è adatta a essere utilizzata in un’ampia gamma di applicazioni di monitoraggio dati in ambienti difficili.

Le applicazioni tipiche includono:

impiego in sistemi di monitoraggio agricolo per migliorare i processi agricoli e l’efficienza;

uso di veicoli telecomandati (ROV) nel settore sottomarino per l’industria petrolifera e del gas;

uso con telecamere per la sicurezza stradale e strategie di sicurezza nazionale in tutta Europa;

o per collegare pompe, luci, cavi e moduli di controllo in fontane e altri display pubblici a base acqua per eventi speciali e mostre.

La serie 4000 offre ora versioni con programmabilità intelligente grazie all’utilizzo di una memoria integrata sotto forma di chip EEPROM. Queste soluzioni di interconnessione programmabili possono essere collegate, ad esempio, a una stazione centrale in un’applicazione di monitoraggio remoto dei dati e consentono la lettura di informazioni specifiche riguardanti un sensore collegato.

Sebbene il connettore intelligente non sia stato progettato per leggere i dati effettivi in uscita dal sensore, esso consente di identificare rapidamente problemi come ad esempio un collegamento errato a un sensore.

La serie 4000 offre connettori circolari compatti e versatili da 19,1 mm di diametro con una robusta costruzione in materiali UL94V0 flame-retardant, insieme a un meccanismo di aggancio a baionetta a rotazione rapida, che consente un collegamento sicuro anche con strumenti particolari.

Grazie alle elevate prestazioni, i connettori a tenuta stagna sono ideali anche per le applicazioni in cui lo spazio è prezioso. La serie 4000 è in grado di trasportare una varietà di tensioni e correnti e comprende dispositivi a 4, 6 e 8 poli con valori nominali 5 A, 125 V o unità a 10 e 12 poli con valori nominali 1 A, 50 V.