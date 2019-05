Interruzioni di rete al minimo con D-Link

D-Link Assist è un servizio avanzato di sostituzione RMA gratuito sui prodotti aziendali D-Link

D-Link ha annunciato D-Link Assist, un nuovo servizio avanzato di sostituzione RMA, entro il giorno lavorativo successivo, pensato per ridurre al minimo le interruzioni di rete e i tempi di inattività delle aziende

Interamente gratuito, il servizio sarà introdotto come standard per tutti gli switch di rete di livello aziendale, gli access point wireless e le videocamere di sorveglianza.

Così facendo D-Link Assist è il servizio di supporto rapido di D-Link che sostituisce i dispositivi difettosi in modo rapido ed efficiente, ed è progettato per fornire il miglior supporto IT della categoria ai propri clienti e partner. Inoltre, è dedicato a fornire ai clienti l’accesso a servizi di supporto per garantire una risoluzione dei problemi rapida e competente, e la responsabilità per risolvere problemi hardware critici.

Servizio eccellente ai clienti

Nell’era digitale di oggi, in cui una rete aziendale è la spina dorsale delle operazioni business, la capacità di ripristinare rapidamente i sistemi in caso di guasto è fondamentale. Per soddisfare questa esigenza e fornire un servizio eccellente ai clienti, D-Link introduce la sostituzione RMA avanzata, gratuita ed entro il giorno lavorativo successivo, per tutti i prodotti aziendali venduti con una garanzia minima di 5 anni.

Questo cambiamento è entrato in vigore dal 1 maggio 2019 in tutta Europa e comprenderà il supporto per i prodotti aziendali come gli switch di rete e gli access point wireless. Il servizio è disponibile anche per tutti i prodotti con una garanzia di 2 anni e 3 anni, se è stata acquistata l’estensione opzionale della garanzia di 3 anni. Oltre al servizio avanzato di sostituzione RMA, D-Link Assist offre anche servizi quali l’installazione e la configurazione in loco, nonché perizie per reti cablate e wireless e la pianificazione dell’implementazione della videosorveglianza.

Da Silver a Same Business Day Service

Nelle regioni selezionate, tra cui figura il nostro Paese, il precedente servizio Silver sarà rinominato Same Business Day Service, che e continuerà a essere disponibile per progetti e clienti che richiedono uno SLA di risposta rapida più elevato. Fornirà un servizio di risposta di quattro ore dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00 (esclusi i giorni festivi), consentendo ai clienti di personalizzare il supporto per soddisfare le loro esigenze aziendali.