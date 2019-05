Avnet Abacus è Distributore EMEA dell’anno di Molex

Avnet Abacus si aggiudica la terza vittoria consecutiva

Avnet Abacus, distributore di prodotti d’interconnessione, componenti passivi, dispositivi elettromeccanici e unità di potenza e divisione regionale di Avnet, è stata premiata da Molex per il terzo anno consecutivo come Distributor of the Year EMEA.

La consegna del riconoscimento è avvenuta in occasione del summit annuale di distribuzione EMEA di Molex, che si è tenuto nel Regno Unito il 24 e 25 aprile scorsi.

I team regionali di vendita e marketing di Avnet Abacus si sono aggiudicati i premi relativi ad altre due categorie: la regione Nordic è stata insignita del riconoscimento di Distributore regionale dell’anno per il Nord (Regno Unito e regione Nordic) mentre il team francese è stato insignito del riconoscimento di Distributore regionale dell’anno per la regione costituita da Francia, Benelux e Sud Africa.

Molex ha determinato il successo di Avnet Abacus analizzando una serie di indicatori chiave, in particolare il numero significativo di nuove soluzioni che hanno portato a registrazioni e conversioni di progetto e la crescita sostenibile delle vendite grazie alle eccezionali conoscenze tecniche, investimenti e formazione dedicati all’introduzione di nuovi prodotti (NPI).

“Il nostro rapporto con Molex si basa su una collaborazione stretta e di successo, con risultati di rilievo per tutti i parametri considerati; siamo onorati di ricevere questi riconoscimenti – ha dichiarato Alan Jermyn, VP marketing di Avnet Abacus -. Tutti i membri del team hanno posto la massima attenzione nell’ottica di offrire una prestazione di livello eccezionale, in particolare garantendo uno straordinario supporto ai progetti dei clienti: una modalità di lavoro che sottolinea la nostra strategia per fare di Avnet Abacus un partner all’avanguardia nelle soluzioni di progettazione, con una competenza tecnica senza pari”.

Avnet Abacus è un distributore autorizzato delle avanzate soluzioni di interconnessione e commutazione Molex.