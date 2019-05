RS: nuova serie di connettori HARTING per pannelli di controllo e applicazioni industriali

RS Components (RS), marchio di Electrocomponents, distributore multicanale globale di prodotti di elettronica, automazione e manutenzione distribuirà una nuova serie di connettori a marchio HARTING adatta all’uso in una vasta gamma di settori e applicazioni tra cui ferrovie e trasporti, automazione e robotica.

La nuova serie Han-Eco B di custodie e calotte per connettori rappresenta un’importante aggiunta al portafoglio Han-Eco. La serie Eco B disponibile da RS ha più di 100 dispositivi che offrono un’eccellente resistenza in ambienti industriali complessi, oltre ad integrare la funzionalità Han-Eco ‘click and mate’ di HARTING per un montaggio facile e veloce.

La serie offre un ventaglio di misure che vanno da 6 B a 24 B e una gamma di formati che comprende i tipi di montaggio su pannello e da cavo a cavo, nonché versioni adatte per l’uso esterno. I dispositivi sono inoltre caratterizzati da una struttura in plastica ad alte prestazioni che soddisfa le norme EN 45545-2 e IEC 61948, oltre a offrire una protezione IP65 e una notevole riduzione di peso rispetto alle tradizionali calotte metalliche.

Un vantaggio significativo offerto dalla serie è il montaggio posteriore, che assicura un notevole risparmio di tempo, specialmente nelle applicazioni con pannelli di controllo. La serie offre alle aziende la possibilità di modificare la configurazione dei collegamenti in modo rapido ed efficiente, riducendo significativamente i tempi di fermo macchina. In questo modo i tecnici non devono installare i cavi attraverso l’alloggiamento da incasso prima di assemblare i contatti. La serie consente di inserire i contatti preassemblati dalla parte posteriore direttamente nell’alloggiamento, semplificando notevolmente il montaggio degli armadi elettrici. Questo approccio consente inoltre la flessibilità di premontare separatamente le unità armadio e i cablaggi.

La serie Han-Eco B offre già 44 diverse versioni della custodia da incasso, che consente l’inserimento di inserti monoblocco o modulari. Offre inoltre la compatibilità di accoppiamento con calotte e custodie metalliche, come i dispositivi della serie Han B di HARTING.

La serie Han-Eco B di HARTING è ora disponibile nelle regioni EMEA e Asia-Pacifico.