OLED Transparent di LG Electronics disponibile in Italia

Il display garantisce un elevato grado di trasparenza

L’OLED Transparent di LG Electronics (LG) è ora disponibile anche in Italia.

L’OLED Transparent è una soluzione innovativa: la tecnologia OLED auto-illuminante fa sì che gli schermi siano più trasparenti consentendo una sovrapposizione tra immagini riprodotte e oggetti reali, comunque visibili al di là del display, in qualunque contesto.

Un elevato livello di trasparenza

Se la massima trasparenza nei display LCD è al 10%, gli OLED Transparent by LG offrono un grado di trasparenza che arriva al 38%. In caso di punto di vista frontale dello spettatore, gli oggetti realmente posizionati al di là dello schermo restano perfettamente visibili, sovrapponendosi e integrandosi con le immagini e i video che scorrono sul display. La protezione UV dello schermo rende questa tecnologia ideale anche per un posizionamento all’interno di vetrine di negozi e showroom, come nel caso dell’installazione LG all’interno dello Store Trussardi in occasione dell’ultima Design Week di Milano. L’ampio angolo di visione consente agli spettatori di vedere chiaramente i contenuti da qualunque lato.

L’effetto del nero trasparente

A differenza di altri display, l’OLED Transparent di LG sfrutta il colore nero, e non il bianco, come base per la trasparenza. Per capirne la resa, si può immaginare la visione di un paesaggio urbano, di notte, proprio su un OLED Transparent: il nero della notte sopra lo skyline risulterà trasparente.

Questo effetto porta con sé tre vantaggi: come prima cosa, il bordo dello schermo risulta appena visibile quando il contenuto ha uno sfondo nero; uno sfondo di questo tipo, poi, può fondersi molto più facilmente con l’ambiente circostante. I colori chiari, come l’oro e l’argento, infine, assumono un allure sorprendente attirando ancora di più l’attenzione dello spettatore.

Molteplici possibilità di installazione

L’OLED Transparent di LG è stato progettato non solo per garantire una resa visiva fuori dal comune, ma anche con un design accattivante e una serie di caratteristiche che ne semplificano l’installazione, in qualunque contesto. Il display può essere installato da solo o all’interno di una struttura tipo video wall.

Infinite possibilità di contenuti

Questo livello di trasparenza, del tutto nuovo per un display, apre ad una miriade di possibilità dal punto di vista dei contenuti. La risoluzione ad alto contrasto, infatti, crea un effetto visivo davvero coinvolgente. Se gli oggetti reali vengono disposti ad arte dietro il display, il contenuto riprodotto assume un aspetto realistico, quasi palpabile.

Le possibilità di utilizzo, di combinazione e di resa sono davvero infinite, tanto che OLED Transparent si adatta perfettamente a qualsiasi contesto: da uno store del mondo luxury, dove i prodotti reali possono fondersi con un’ambientazione digitale extra chic, fino alle vetrine virtuali delle aziende aerospaziali per far immaginare a chi osserva applicazioni e installazioni che, diversamente, sarebbero difficili da comunicare.