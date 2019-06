Per il secondo anno consecutivo TP-Link sarà Top Partner dell’evento, che si terrà sabato 15 e domenica 16 giugno 2019 sui principali playground milanesi

Dopo il successo dello scorso anno, TP-Link riconferma la sua partnership con adidas Playground Milano League, il più grande evento di basket 3×3 mai organizzato sui playground milanesi, che avrà luogo sabato 15 e domenica 16 giugno.

Le partite della prima fase, denominata ‘The League’, si svolgeranno in contemporanea su 9 playground nelle 4 divisioni cittadine – Nord, Sud, Ovest e Est – per eleggere i giocatori più forti di ogni fascia di età, che si sfideranno durante ‘The Minals’, la grande finale fissata per giovedì 4 luglio nella splendida cornice della Darsena di Milano.

Il ruolo di TP-Link

TP-Link, in qualità di Top Partner dell’evento, realizzerà l’infrastruttura di rete composta dai Router 4G MR400 e dagli Access Point Outdoor della Serie professionale Omada, ideati appositamente per fornire copertura wireless in ampie aree esterne.

Le potenti antenne degli EAP225-Outdoor infatti sono progettati per offrire prestazioni elevate in qualsiasi condizione atmosferica, resistendo sia al caldo sole estivo che alla pioggia battente. L’obiettivo è garantire a giocatori, staff e pubblico una connessione Wi-Fi veloce e stabile per consentire sia l’aggiornamento dei risultati del torneo in tempo reale, che il racconto live dei match sui vari canali social dedicati all’evento.

Il Captive Portal personalizzato inoltre permetterà di gestire in modo sicuro e rapido gli accessi alla rete, per consentire a tutti i partecipanti di condividere l’emozione del torneo in totale relax.