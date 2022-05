ASUS Vivobook: c’è la lineup 2022

ASUS ha presentato attraverso l’evento online intitolato The Pinnacle of Performance la nuova lineup 2022 di notebook ASUS Vivobook Pro e ASUS Vivobook S, rivolta a un pubblico sempre al passo coi tempi e che ricerca prodotti capaci di stupire.

Stando a quanto reso noto dallo stesso vendor, ASUS si è ormai posizionato come il brand numero uno al mondo in termini di laptop per creator con NVIDIA Studio, e dal lancio della più completa gamma di laptop OLED nel 2021, il brand ha inoltre guadagnato il primo posto a livello globale anche in termini di portatili con display OLED.

Il nuovo portafoglio diversificato di potenti notebook lifestyle della gamma Vivobook per creativi e giovani utenti riflette l’impegno del brand nei confronti di cosa è davvero importante per i propri clienti. Grandi prestazioni per la produttività quotidiana, un’eccellente qualità del display per l’intrattenimento e una lunga durata della batteria sono esigenze universali per quasi tutti gli utenti, quindi la linea Vivobook 2022 mette tutte queste caratteristiche al centro della scena, con aggiornamenti all’intera lineup per raggiungere l’apice delle prestazioni e un’elevata esperienza visiva.

La serie Vivobook Pro si rivolge in particolare ai content creator ed è ricca di componenti ad alte prestazioni, tra cui le più recenti CPU Intel Core serie H o AMD Ryzen serie 6000 H, fino alla grafica NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, e caratteristiche innovative come i sistemi di raffreddamento ASUS IceCool Pro per una potenza termica combinata (TDP) fino a 140 watt, il controllo rotativo digitale ASUS DialPad e display OLED ad elevata qualità – tra cui il primo display OLED 3.2K 120 Hz da 16 pollici al mondo.

Per coloro che richiedono le massime prestazioni possibili in un form factor sottile e leggero, l’elegante serie Vivobook S offre le ultime CPU Intel Core serie H di 12a generazione e AMD Ryzen 6000 serie H con tecnologia ASUS IceCool per prestazioni della CPU fino a 45 W TDP, e include i primi display OLED 2.8K 120 Hz da 14,5 pollici e 15,6 pollici al mondo.

La nuova gamma ASUS Vivobook Pro

La serie Vivobook Pro offre elevate prestazioni ed è progettata per i giovani creatori di contenuti. I nuovi modelli per il 2022 includono il Vivobook Pro 16X OLED con schermo da 16 pollici (N7601/M7601), il Vivobook Pro 15X OLED con schermo da 15,6 pollici (K6501/M6501), il Vivobook Pro 14X OLED da 14,5 pollici (N7401), il Vivobook Pro 16 OLED da 16 pollici (K6602) e il Vivobook Pro 15 OLED da 15,6 pollici (K6502/K6500/M6500).

Questi potenti computer portatili dispongono di specifiche di alto livello e offrono un incredibile rapporto qualità-prezzo, con componenti ad alte prestazioni tra cui processori fino a Intel Core 12a generazione i9 12900H o AMD Ryzen 9 6900HX con un massimo di 32 GB di RAM DDR5, scheda grafica fino a NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, e un’archiviazione ultraveloce fino a SSD PCIe 4.0 da 2 TB. La tecnologia termica ASUS IceCool Pro permette inoltre ai creatori di contenuti di sfruttare un TDP totale combinato di CPU e GPU fino a 140 W.

Il primo display OLED 3.2K 120 Hz da 16 pollici al mondo, un display OLED 2.8K 120 Hz da 15.6 pollici e un display 4K 60 Hz OLED NanoEdge 600-nit sono perfetti per le attività creative, con frequenze di aggiornamento fino a 120 Hz e tempi di risposta di 0.2 ms. Tutti i display sono PANTONE Validated confermando una resa dei colori ai vertici del settore, certificati VESA DisplayHDR True Black 600 per un contrasto elevato e neri profondi, e offrono una gamma di colori DCI-P3 al 100%. Per una migliore cura degli occhi, sono anche certificati TÜV Rheinland per le basse emissioni di luce blu.

Ulteriori caratteristiche per creativi dei nuovi modelli Vivobook Pro sono le diverse opzioni di connettività con numerose porte I/O, che includono una porta Thunderbolt 4 da 40 Gbps o USB4 e HDMI 2.1, oltre alle porte USB 3.2 Gen 1 e USB 2.0, un lettore di schede microSD SD Express 7.0, una porta LAN 2.5 GbE e il WiFi 6E. I content creator apprezzeranno anche l’esclusivo e intuitivo controllo rotativo digitale ASUS DialPad – compatibile con le applicazioni creative e configurabile dall’app ProArt Creator Hub – così come la batteria fino a 90 Wh di lunga durata e la resistenza di grado militare certificata.

I portatili della serie Vivobook Pro offrono anche un’esperienza di intrattenimento coinvolgente e multidimensionale, grazie a un sistema audio Dolby Atmos certificato Harman Kardon, che utilizza un amplificatore intelligente per un suono potente e senza distorsioni. Le video-chiamate cristalline sono garantite dalla webcam FHD con tecnologia ASUS 3D Noise Reduction (3DNR).

La nuova gamma ASUS Vivobook S

I notebook della serie Vivobook S sono i più sottili e leggeri della famiglia Vivobook, con un profilo dello chassis che può misurare appena 17,9 mm di spessore e con un peso che scende fino a 1,6 kg, ma sono in grado di offrire livelli di prestazioni normalmente associati a modelli molto più ingombranti. Inoltre, sono fra i primi laptop al mondo della categoria thin and light in grado di offrire una CPU con TDP di 45 W.

La lineup della serie Vivobook S 2022 comprende il Vivobook S 14X OLED da 14,5 pollici (S5402/M5402), il Vivobook S 16X OLED da 16 pollici (S5602/M5602), il Vivobook S 14 OLED da 14 pollici (K3402/M3402) e il Vivobook S 15 OLED da 15,6 pollici (K3502/M3502).

Questi computer portatili ultra-moderni dispongono di coperchi in metallo per i modelli S 14/15, mentre i modelli premium S 14X/16X utilizzano questo materiale per l’intero telaio. Il nuovissimo design dello chassis fa una vera e propria dichiarazione di stile, con una scelta di nuovi colori giovanili – Indie Black, Neutral Grey o Brave Green per S 14/15, e Midnight Black, Solar Silver o Sand Grey per S 14X/16X – e il logo in rilievo sul coperchio.

I componenti ad alte prestazioni includono CPU fino a Intel Core i7 12700H di 12a generazione (con certificazione Intel Evo su modelli selezionati) o AMD Ryzen 9 6900HX, insieme alla grafica Intel Iris Xe o AMD Radeon, 16 GB di RAM DDR4 incrementabile e un SSD PCIe da 1 TB ultraveloce. I portatili della serie Vivobook S sono tra i primissimi portatili della loro categoria a integrare una CPU con un incredibile TDP di 45 watt. Le loro performance su Cinebench R20 sono da punto di riferimento, e sono fino a 2,1 volte superiori rispetto ai modelli precedenti. Questo risultato è reso possibile dall’esclusiva tecnologia termica ASUS IceCool che accelera efficacemente il trasferimento di calore e previene il throttling.

I laptop della serie Vivobook S utilizzano display OLED NanoEdge con risoluzioni fino a 4K e tempi di risposta di appena 0,2 ms, e dispongono anche dei primi pannelli OLED 2.8K 120 Hz da 14,5’’ e 15,6’’ al mondo. Questi display hanno una gamma di colori DCI-P3 al 100% di livello cinematografico, sono certificati VESA DisplayHDR True Black 600 e sono PANTONE Validated per una perfetta resa dei colori. La certificazione TÜV Rheinland riguardo le emissioni di luce blu assicura il comfort degli occhi anche durante le lunghe sessioni di visione.

Il design user-friendly è una caratteristica chiave della serie Vivobook S, con comode cerniere lay-flat a 180° per una versatilità completa. Il potente sistema audio certificato Harman Kardon include la tecnologia ASUS AI Noise-Canceling per comunicazioni cristalline, la tecnologia ASUS 3DNR rende le chiamate in conferenza più sicure e chiare, mentre un otturatore fisico per la webcam garantisce la massima privacy.

Design accattivante

I notebook ASUS Vivobook sono progettati per semplificare la vita dell’utente. La tastiera full-size ASUS ErgoSense offre una sensazione di scrittura incredibilmente soddisfacente con un’ottima risposta dei tasti, caratterizzati da una corsa di 1,4 mm calcolata con precisione e una curvatura di 0,2 mm per il massimo comfort. Il touchpad ASUS ErgoSense è ora più grande e più reattivo che mai.

La superficie di qualsiasi computer portatile può ospitare migliaia di batteri potenzialmente dannosi. Per mantenere i modelli Vivobook più sicuri anche sotto questo punto di vista, i laptop sono protetti dalla tecnologia ASUS Antibacterial Guard – un trattamento esterno che ha la capacità scientificamente dimostrata di inibire la crescita dei batteri di oltre il 99% in un periodo di 24 ore, garantendo che le superfici del notebook così trattate rimangano pulite e igieniche più a lungo, riducendo la diffusione di batteri potenzialmente dannosi tramite contatto.

Lato connettività I/O, tutti i nuovi modelli Vivobook includono una porta Thunderbolt 4 USB-C o USB4 ultraveloce che supporta la ricarica veloce e trasferimenti di dati fino a 40 Gbps, e una porta HDMI 2.1 avanzata che supporta fino a due monitor esterni 4K 120 Hz o uno 8K 60 Hz, così gli utenti possono facilmente collegare tutte le loro periferiche, display o proiettori per importare, esportare, condividere o visualizzare i contenuti più velocemente e comodamente che mai.