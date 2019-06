Konica Minolta vede nella nuova gamma i-Series l’inizio di una nuova fase

Konica Minolta sta evolvendo verso la parte IT e servizi, ma la stampa office rimane ancora il core business. Per questo è stata realizzata una nuova innovativa gamma di dispositivi multifunzione IoT di prossima generazione del pluripremiato portfolio bizhub: bizhub i-Series .

“Il lancio della nuova gamma MFP è una pietra miliare nella nostra strategia di stampa per ufficio. Il nostro obiettivo nello sviluppo di questa gamma è stato quello di garantire che questi prodotti fossero costruiti basandosi sugli elementi di successo dei modelli precedenti; per noi è importante guardare cos’ha avuto successo in passato per definire il futuro – spiega Olaf Lorenz, General Manager International Marketing Division di Konica Minolta Business Solutions Europe -. I feedback dei clienti e le valutazioni degli analisti hanno identificato che oltre ad essere innovativi, i nostri sistemi sono riusciti a soddisfare realmente le richieste del mercato”.

Design accattivante e interfaccia user-friendly

Il design elegante e moderno vanta un’interfaccia utente intuitiva in stile smartphone con pannello touchscreen 10″ inclinabile, bordi arrotondati e indicatori di stato a LED.

L’esperienza utente interattiva fornisce facilità d’uso, senza tempi di attesa, feedback vibrazione e personalizzazione. Entrambi i modelli A3 e A4 funzionano esattamente nello stesso modo, cosicché gli utenti possano essere produttivi, indipendentemente dal dispositivo utilizzato.

Prestazioni di alta qualità, efficienza e connessione costante

Le i-Series sono dotate di un motore potente, un’unità di elaborazione centrale quad-core con 8 GB di memoria standard e SSD da 256 GB, che consente operazioni a risposta rapida e ad alte prestazioni.

La stampa a colore a piena velocità, l’alimentatore a singolo passaggio fino a 200ipm, il sensore ad ultrasuoni standard di rilevamento doppia alimentazione foglio e il vassoio a grande capacità, uniscono sapientemente affidabilità, versatilità e le funzionalità dei dispositivi Konica Minolta.

Il software Dispatcher Suite, integrabile, consente una gestione della stampa e del flusso documentale avanzato. Per rendere le MFP ancora più flessibili, Konica Minolta ha pensato a Marketplace, una piattaforma che offre la libertà di personalizzare l’accesso alle APP a maggior valore aggiunto per il cliente.

Le i-Series, infine, possono integrare in modo efficiente i processi di lavoro con tecnologie sofisticate come le piattaforme IoT Edge, per creare piattaforme di gestione dell’ufficio digitale in grado di adattarsi perfettamente a tutti i tipi di esigenze e stili di lavoro.

Assistenza intelligente e Sicurezza ad alto livello

Poiché i-Series raccoglie in modo intelligente i dati per l’autodiagnosi e per la previsione ottimale dei tempi di sostituzione di parti e materiali di consumo, i tempi di inattività sono ridotti al minimo e l’utilizzo continuativo dei dispositivi è garantito.

Inoltre, gli utenti possono scegliere di usufruire dei servizi di controllo remoto di Konica Minolta, che comprendono backup remoto e manutenzione continua per una comoda risoluzione dei problemi e un supporto a 360°. Le macchine avranno sempre a disposizione la tecnologia più aggiornata, perché il firmware più recente può essere caricato regolarmente, in tempo reale o programmato.

Grazie ai servizi bizhub SECURE, i-Series promuove un ecosistema di lavoro sicuro in cui i dati sono protetti e accessibili in modo affidabile. Inoltre, l’estensione opzionale anti-virus BitDefender scansiona automaticamente tutti i dati trasmessi e ricevuti, in tempo reale, in modo che i dati rimangano protetti da minacce esterne.

Tutti i modelli della gamma i-Series sono conformi alle normative GDPR e HCD-PP con certificazione ISO 15408, pertanto soddisfano tutti i requisiti di riservatezza dei dati e sicurezza.

Sostenibilità

L’impegno di Konica Minolta non riguarda solo tecnologia e persone, ma anche l’ambiente.

Ogni modello della linea bizhub i-Series ha una classificazione EPEAT Gold e soddisfa gli standard più rigorosi Blue Angel. La nuova unità di fusione e il toner di fissaggio a bassa temperatura consentono di ridurre i consumi energetici TEC durante l’accensione e in modalità stand by. Non solo, ma l’impatto ambientale è ridotto anche grazie al nuovo design del packaging: il tradizionale materiale di imbottitura è stato sostituito con cuscini ad aria più leggeri, garantendo comunque la sicurezza durante il trasporto. Anche l’inquinamento sonoro è stato ridotto, con macchine più silenziose, grazie ai miglioramenti apportati alla ventola di raffreddamento e al meccanismo ADF, per un ambiente di lavoro che favorisce la concentrazione.

Konica Minolta vede nella nuova gamma i-Series l’inizio di una nuova fase. Ripensare alla propria tecnologia per metterla al servizio delle persone, ottenere un lavoro di qualità e far funzionare il business al meglio per consentire alle aziende di focalizzarsi su ciò che conta davvero. E mentre le aziende continuano a evolversi, buzhub i-Series evolve con loro.

Attualmente i modelli disponibili sono bizhub C250i, C300i, C360i, (MFP A3 Colore), C3300i, C3350i, C4000i e C4050i (MFP A4 Colore). Ulteriori modelli verranno rilasciati nei prossimi mesi.