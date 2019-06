OKI estende le opportunità commerciali delle tipografie

La stampante con toner bianco Pro8432WT è stata aggiornata con l’aggiunta di toner nero intercambiabile

La stampante con toner bianco OKI Pro8432WT è stata aggiornata con l’aggiunta di toner nero intercambiabile per ampliare le possibilità di guadagno per i suoi possessori.

Di fatto, il nuovo aggiornamento per questa stampante dalle infinite possibilità commerciali consente di trasferire la stampa su sfondi bianchi e scuri, espandendo le opportunità commerciali per le tipografie, che potranno estendere la propria offerta di servizi, con la stampa del vero nero su indumenti, tessuti e materiali di colore chiaro.

Rilasciata per la prima volta nel 2017, la soluzione Pro8432WT è stata annunciata come la stampante A3 dalle infinite possibilità commerciali, che avrebbe consentito alle tipografie di sfruttare le opportunità di decorazione di indumenti e prodotti grazie all’adozione della conveniente tecnologia toner bianco su un dispositivo leggero e compatto.

Aggiornamento disponibile per tutti

La funzione dell’intercambiabilità col toner nero è disponibile come aggiornamento sia per i nuovi clienti che per quelli che hanno già acquistato OKI Pro8432WT. Per accedere a questa nuova funzionalità, i clienti già in possesso della stampante devono semplicemente acquistare il tamburo e il toner nero specifici per Pro8432WT e scaricare il Profilo ICC e il file Custom Media.

Il design compatto di Pro8432WT garantisce un ingombro minimo per una stampante digitale A3, fornendo al contempo funzionalità e prestazioni senza precedenti. Inoltre, l’utilizzo di toner nero rispetto al nero composito (che si ottiene mescolando ciano, magenta e giallo) garantisce la stampa di un nero carico e intenso, a basso costo, per supportare progetti creativi su supporti di colore chiaro.

Come riferito in una nota ufficiale da Shun Mochizuki, Senior Marketing Manager, Specialty Print, OKI Europe: «Già nel 2017, l’intento di questo dispositivo innovativo era quello di offrire nuove opportunità di guadagno ai nostri clienti, grazie alla possibilità di stampare su supporti transfer in modo veloce e con un’alta qualità anche utilizzando il toner bianco, in aziende dove lo spazio è prezioso. Oggi l’aggiunta del toner nero alle capacità di Pro8432WT aumenta ancora di più le opportunità commerciali per i clienti finali, senza l’obbligo di investire in un dispositivo aggiuntivo».