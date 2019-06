Da VoipVoice un nuovo servizio per aziende sempre connesse

Presentato in anteprima in occasione di Smau Bologna NO MORE LIMITS, il nuovo servizio di Business Continuity VoipVoice

In occasione della seconda tappa del Roadshow Smau, svoltasi a Bologna gli scorsi 6-7 giugno, VoipVoice ha presentato NO MORE LIMITS, il nuovo servizio di Business Continuity per aziende che vogliono essere sempre connesse.

Nello specifico, con NO MORE LIMITS i clienti che attiveranno connettività con VoipVoice saranno in grado di mantenere attivo il collegamento a Internet anche in caso di guasto della linea principale.

In qualunque momento di down, la connettività di backup in tecnologia 4G entrerà in funzione e manterrà lo stesso indirizzo IP della connettività principale, per cui non sarà necessario aggiornare i sistemi operativi in uso, né riconfigurare gli apparati. Lo shift della linea avviene in pochissimi secondi e, dal momento in cui entrerà in funzione, il cliente avrà a disposizione un plafond di 20GB di traffico Internet.

Due opzioni disponibili con la nuova offerta

Il servizio di Business Continuity VoipVoice prevede due soluzioni, una BASIC (con un routerboard preconfigurato) e una PLUS (con, oltre al routerboard preconfigurato, anche un router aggiuntivo).

A sua volta, la nuova OPZIONE ROUTER, permette invece di offrire in fattura i router, a libera scelta del cliente. Dopo i FRITZ!Box AVM 7430 e 7490, sono stati infatti introdotti i DrayTek Vigor 165 e Vigor 2862, due apparati per i quali VoipVoice ha ottenuto come provider il primato di certificazione tecnica di interoperabilità a livello italiano ed europeo.

Come riferito in una nota ufficiale da Simone Terreni, Managing Director VoipVoice: «La Business Continuity è uno dei più importanti servizi che abbiamo messo in atto negli ultimi anni. Internet è uno degli strumenti principali attraverso il quale le aziende lavorano ogni giorno. Rimanere senza connettività è un danno enorme che comporta perdita di profitto oltre che di tempo per lo svolgimento delle attività: la nostra Business Continuity rappresenta la soluzione giusta ed efficace a questo problema».