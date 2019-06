G7500 offre video 4k e condivisione di contenuti wireless da qualsiasi dispositivo; disponibile per demo a InfoComm 2019

Poly (precedentemente Plantronics e Polycom), società di comunicazione globale che si occupa di connessioni e collaborazioni umane significative, ha annunciato oggi il Poly G7500, device video che combina la collaborazione sui contenuti e le capacità di videoconferenza in un unico dispositivo. Il G7500 integra funzioni audio avanzate, condivisione di contenuti wireless e video Ultra HD 4K, creando un’esperienza audio e video coinvolgente per sale conferenze di medie e grandi dimensioni.

G7500: le caratteristiche

Il G7500 pone i contenuti 4K e la collaborazione al centro dell’esperienza utente. Con un’interfaccia personalizzabile per i display touch e non touch e le capacità di rete sicura e guest network per tutti i dispositivi collegati. il G7500 dispone inoltre di una possibilità di whiteboarding infinita, su cui gli utenti possono scrivere contenuti, utilizzare lo schermo come spazio per la lavagna e catturare i contenuti per un uso successivo. Grazie alla combinazione di videoconferenza e condivisione dei contenuti in un’unica soluzione, la G7500 consente a più partecipanti di condividere contenuti – da qualsiasi dispositivo – per rendere le riunioni più produttive.

Il G7500 aiuta inoltre i team a condividere idee ed esprimersi chiaramente con immagini dettagliate e audio nitido che consentono agli utenti di sentirsi come se fossero insieme nella stessa stanza. I video Ultra HD 4K promettono una qualità oltre quattro volte superiore nelle videochiamate. “Gli sviluppi e le capacità di G7500 miglioreranno notevolmente la qualità dei nostri programmi di educazione e i training in ambito chirurgico”, ha affermato il Dr. Wilko Grolman, un otorinolaringoiatra e chirurgo residente in Olanda. ” Con la risoluzione 4K, siamo un passo più vicino alla visualizzazione delle operazioni come se avvenisse attraverso gli occhi del chirurgo”.

Innovazioni di Poly come NoiseBlock e Acoustic Fence garantiscono distrazioni audio minime, come il rumore di fondo e le conversazioni vicine, mentre l’audio stereo offre un’esperienza in-room a distanza di qualità superiore.

Il G7500 incorpora un’interfaccia intuitiva e facile da navigare e un’architettura semplice ed economica da installare. Il G7500 è destinato a utenti tra cui business leader, responsabili IT e facility manager, specialisti Audio Video e professionisti del settore sanitario, ma non solo.

Il supporto per gli standard di settore offre a G7500 la flessibilità di connettersi a qualsiasi piattaforma video o ecosistema basato su cloud (come Zoom, Cisco Webex, GoToMeeting, Microsoft Teams e Skype for Business) attraverso il servizio RealConnect di Polycom.