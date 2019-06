Orbi Outdoor: il WiFi Mesh universale per gli ambienti esterni

Dal giardino al magazzino, Orbi Outdoor offre copertura WiFi anche all’aperto, in ambienti polverosi e durante le intemperie

Netgear Orbi Outdoor (RBS50Y) è il ripetitore Netgear che permette di estendere il WiFi all’esterno e all’aperto e non funziona solo in presenza di un sistema WiFi domestico Orbi di Netgear ma è compatibile con tutti i modem router.

Questa universalità permette a Orbi Outdoor di essere una delle soluzioni più versatili presenti sul mercato: a questa caratteristica si aggiunge anche una straordinaria velocità e stabilità di rete in ambienti esterni.

Orbi Outdoor porta infatti con sé tutte le principali caratteristiche dei sistemi WiFi Orbi: crea un’unica rete stabile che permette all’utente di spostarsi liberamente all’interno della proprietà, è facile da installare e da gestire grazie all’app Orbi e garantisce all’utente uno streaming ultra veloce grazie alla pluripremiata tecnologia mesh WiFi tri-band di Orbi.

Orbi Outdoor non è soltanto una soluzione per ambienti domestici ma essendo certificato IP55 ovvero, è la soluzione ideale per ambienti polverosi e in presenza di acqua.

Orbi Outdoor risponde, infatti, alle esigenze di:

– gestori di bar/ristoranti, piscine, stabilimenti balneari, agriturismi e resort che vogliono sia estendere la copertura WiFi all’aperto di altri 175 mq sia offrire una connessione WiFi potente e stabile ai propri clienti;

– utenti che desiderano ampliare la copertura della rete WiFi domestica anche agli spazi esterni come balconi, verande, giardini e che cercano una soluzione definitiva e stabile sia per la propria famiglia sia per gli ospiti. Creando una rete guest, amici e parenti potranno connettersi alla rete senza rallentare la velocità del WiFi;

– proprietari di magazzini che sono alla ricerca di una soluzione WiFi stabile anche in luoghi soggetti a deposito di polvere e pulviscoli, o aree che possono entrare facilmente a contatto con l’acqua.