Vertiv, fornitore globale di infrastrutture digitali critiche e soluzioni di continuità, ha presentato Vertiv Liebert EXM2, un gruppo di continuità trifase estremamente compatto che in modalità doppia conversione offre un livello di efficienza fino al 97%, percentuale che arriva al 98.8% in modalità Dynamic Online. Con una capacità di potenza che va da 100 a 250 kVA e un layout compatto e flessibile, il sistema è progettato per un’ampia gamma di applicazioni per diversi settori verticali, tra cui trasporti, sanità, industria per beni di consumo, uffici commerciali e data center di medie dimensioni, ed è attualmente disponibile in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA), oltre che in India e in alcuni altri Paesi dell’area Asia Pacific.

Liebert EXM2 integra nuove funzionalità che ne ottimizzano l’efficienza e l’affidabilità, come il parallelismo intelligente e tre modalità operative basate sul machine learning, che riducono i costi operativi e minimizzano la dissipazione di energia. La tecnologia online a doppia conversione di Vertiv offre un’efficienza fino al 98.8%, garantendo massima velocità di trasmissione e livelli di sicurezza estremamente elevati. Inoltre, il design modulare interno fault tolerant permette un’installazione sicura, facile e veloce, riduce il tempo medio di riparazione (MTTR) e massimizza la disponibilità.

Le innovazioni tecnologiche integrate nel sistema forniscono un efficientamento energetico che riduce in maniera significativa il Total Cost of Ownership (TCO), accelerando in tal modo il Ritorno dell’Investimento (ROI). Liebert EXM2 è compatibile con le batterie agli ioni di litio (LIB) e tollera le alte temperature (fino a 50°), il che riduce al minimo le esigenze di raffreddamento e il consumo energetico complessivo.

Liebert EXM2 offre funzionalità avanzate di monitoraggio, gestione e diagnostica tramite un monitor touchscreen da 9” che presenta diverse modalità di visualizzazione e numerose opzioni di sicurezza. Il sistema di controllo è compatibile con i servizi Vertiv™ LIFE™, Liebert® Nform, SiteScan® e il software di monitoraggio infrastrutturale della piattaforma Trellis™, nonché con sistemi di gestione della batteria (BMS) e sistemi di gestione dell’infrastruttura del data center (DCIM) di terze parti.

Liebert EXM2 sostituisce i modelli Liebert EXM e Liebert NXC, sistemi UPS molto apprezzati dal mercato, che supportano migliaia di siti e circa 1.7 Gigawatt (GW) di carichi mission-critical in tutto il mondo. Quest’ultima innovazione di prodotto risponde alla crescente domanda di UPS altamente affidabili ed efficienti in grado di garantire una connessione a bassa latenza tra il cloud e l’edge per applicazioni di medie dimensioni.

“Liebert EXM2 rappresenta un ulteriore passo avanti nella nostra offerta di UPS: ci permette infatti di migliorare ulteriormente l’efficientamento energetico e di rendere disponibili tecnologie di ultimissima generazione”, ha dichiarato Kyle Keeper, vice president of global AC Power di Vertiv. “I nostri ingenti investimenti in ricerca e sviluppo ci consentono di continuare a innovare al fine di rendere disponibili soluzioni sempre allo stato dell’arte”.

“Grazie all’avanzata digitalizzazione e a un’architettura fault tolerant il nuovo EXM2 combina affidabilità, efficienza, flessibilità e intelligenza per garantire prestazioni ottimali nell’alimentazione dei carichi di lavoro critici, consentendo nel contempo di ottimizzare gli spazi e ridurre i costi operativi”, ha affermato Andrea Ferro, AC Power director di Vertiv Europe, Middle East e Africa. “Il sistema è disponibile in varie configurazioni – in row, installato all’interno di un locale o anche a muro o in un angolo – per cui ciascun cliente può scegliere la configurazione e le opzioni più adatte alle proprie esigenze”.