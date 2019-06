La nuova soluzione Nuclias Connect permette di automatizzare, configurare e personalizzare la rete in-cloud

Nuclias Connect è la nuova soluzione di gestione della rete per le pmi di D-Link.

Nuclias Connect offre configurazione remota, gestione automatizzata e monitoraggio in movimento di nuovi dispositivi e meno recenti, inclusi access point, switch gestiti e smart switch.

Nuclias Connect

Il software di gestione Nuclias Connect è scaricabile gratuitamente su PC o laptop, e fornisce panoramiche e aggiornamenti sull’utilizzo, accesso e gestione del traffico, e una facile configurazione di access point e switch, il tutto attraverso un pannello di controllo intuitivo.

Il tutto è completato dalla applicazione Nuclias Connect di D-Link per iOS e Android che offre un rapido rilevamento e provisioning degli access point locali, monitoraggio e configurazione standalone per piccole installazioni; e dal DNC-100 Nuclias Connect Hub di D-Link, un controller hardware dedicato ed economico progettato per il funzionamento h24, con software di gestione precaricato.

D-Link ha inoltre presentato un’espansione della selezione di dispositivi cloud-managed di Nuclias con la gamma di switch DBS-2000 e due nuovi access point Nuclias, il DBA-2520P e il DBA-2820P, entrambi con distribuzione zero touch.

“Con Nuclias, rendiamo la rete aziendale più facile da scalare, gestire e per risolvere i problemi, consentendo al tempo stesso servizi con un valore aggiunto. Si tratta di una soluzione di livello aziendale, ottimizzata per le PMI, che offre automazione, ottimizzazione e personalizzazione, sia come soluzione che come servizio” commenta Stefano Nordio, Vice Presidente di D-Link Europe.