D-Link cerficata Tolly

Tolly certifica le prestazioni e le funzionalità della Serie 5000 di switch per data-center di D-Link

La Serie 5000 degli switch per data center D-Link, multinazionale specializzata nelle infrastrutture di rete, ha ottenuto la certificazione Tolly.

Gli ingegneri di Tolly hanno valutato e certificato le prestazioni e le funzionalità del DXS-5000-54S, approvando quasi 50 caratteristiche, tra cui velocità di trasmissione L2 e la latenza, tempi rapidi di riconvergenza in scenari di failover multi-switch, DHCP, analisi e gestione.

Disponibile con combinazioni di porte 10G, 25G, 40G, 40G o 100G e con un solido set di miglioramenti di Data Center Bridging, supporto ONIE e OpenFlow v1.3, la Serie 5000 offre agli amministratori di rete una soluzione versatile, potente ed economica per la virtualizzazione della rete dei data center.

Gli Switch per data center della Serie DXS-5000 e DQS-5000 sono costruiti per la distribuzione Leaf Spine, Top-of-Rack (ToR) e End-of-Row (EoR), con la capacità di supportare Fibre Channel over Ethernet (FCoE) e la configurazione come switch centrale e di aggregazione.

Ulteriori caratteristiche:

• alta affidabilità: due moduli di alimentazione AC/DC hot-swap per ridondanza 1+1 e condivisione del carico

• design modulare, N+1 hot-swap, con opzioni per il flusso d’aria front-to-back e back-to-front

• elevata flessibilità: SDN programmabile, che consente la gestione centralizzata della rete.