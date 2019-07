Panasonic annuncia nuovi display 4K entry-level

I nuovi display Panasonic sono creati per la creazione in collaborazione di contenuti

Panasonic Business continua l’espansione della sua gamma di display 4K con la serie CQ1, che comprende sei nuovi modelli destinati agli spazi collaborativi.

Disponibili nei formati da 43” a 86”, questi display ricreano immagini straordinarie in risoluzione 4K (3840 x 2160) e supportano i segnali 4K/60p, riproducendo perfettamente anche i minimi dettagli e dando vita a presentazioni coinvolgenti e accurate in sale riunioni, aule scolastiche e uffici.

Tutti i display raggiungono 400 cd/m2 di luminosità e i due formati più grandi sono dotati di pannelli In Plane Switching che assicurano un alto livello di fedeltà cromatica e nitidezza da ogni angolazione (TH-86CQ1 / TH-75CQ1).

Altre caratteristiche della serie sono il funzionamento ininterrotto per 16 ore senza necessità di manutenzione e la presenza di terminali di base che supportano la funzione HDMI CEC per il controllo di diversi dispositivi tramite un unico telecomando. Il dispositivo può essere gestito in modo centralizzato ed è quindi accessibile da una varietà di utenti.

Dotato di speaker integrati e terminali di base, il display può essere utilizzato in modo semplice senza ricorrere a dispositivi esterni. Inoltre, la serie è conforme a VESA e consente di utilizzare staffe di montaggio generiche.

“La serie CQ1 è stata progettata per le organizzazioni con un budget ridotto, disposte a scendere a compromessi per quanto riguarda il livello di luminosità e la durata di funzionamento, garantiti invece dalle serie EQ1 e SQ1 – afferma Huong Thanh Ngo, European Product Manager di Panasonic Business -. Ad esempio, in uno spazio didattico in cui i display vengono utilizzati prevalentemente per la condivisione di informazioni, 400 cd/m2 è ancora considerato un buon livello di luminosità e non sono necessari tempi di funzionamento prolungati”.

Tutti i nuovi modelli di display saranno disponibili da settembre 2019 (TH-86CQ1 / TH-75CQ1 / TH-65CQ1 / TH-55CQ1 / TH-50CQ1 / TH-43CQ1).