Gigaset lancia il nuovo AS690

119 grammi di tecnologia per un telefono di una praticità incomparabile

Gigaset ha annunciato la disponibilità sul mercato del nuovo Gigaset AS690, un campione di leggerezza e maneggevolezza proposto a un prezzo davvero accessibile: a partire da 34,96 euro.

Fabbricato in Germania nel sito produttivo di Bocholt nel Nord Reno Vestfalia, il modello Gigaset AS690 eccelle per l’affidabile qualità nella comunicazione quotidiana. Nel riassumere i tratti salienti del telefono si possono evidenziare il display grafico bianco e nero illuminato ad alto contrasto, un viva voce con audio di alta qualità, l’eccezionale durata di conversazione fino a 14 ore e di autonomia in stand by fino a 180 ore, la capacità della rubrica con un massimo di 100 nomi e numeri, la tastiera ergonomica in materiale di alta qualità (metal dome technology) e l’importante funzione blocco chiamate per un massimo di 32 numeri.

119 grammi di tecnologia

Con circa 119 grammi di peso, batterie incluse, il nuovo Gigaset AS690 è leggero ma al tempo stesso dà tattilmente la percezione della solidità. Con un grip molto solido e una forma ergonomica studiata per una presa sicura, il corpo dell’apparecchio racchiude tecnologie avanzate. Ad esempio, con l’ausilio di più portatili Gigaset, si ha la possibilità di chiamate multiple. Il Gigaset AS690 consente due chiamate contemporaneamente (1 esterna e 1 interna tra 2 portatili), il trasferimento della rubrica telefonica tra i portatili, la chiamata interna a tutti i telefoni o a quelli selezionati, il trasferimento di chiamata a un altro portatile con funzione di chiamata / richiamata, la conferenza a 3 (1 esterna e 2 interni) e l’impostazione di suoneria simultanea di tutti i portatili per le chiamate esterne.

Gigaset AS690 vanta la tecnologia ECO DECT per la riduzione automatica della potenza di trasmissione in base alla distanza tra il portatile e la stazione base e per le zero radiazioni in modalità standby, anche se vengono utilizzati più portatili, sempre che tutti i telefoni registrati supportino la tecnologia.

I nuovi modelli Gigaset AS690 sono disponibili nei colori bianco e nero sullo shop on line dell’azienda e presso i migliori rivenditori al prezzo di 34,96 euro (AS690), 39,95 euro (AS690A con segreteria telefonica), 49,95 euro (AS690 DUO), 54,95 euro (AS690A DUO con segreteria telefonica), 59,95 euro (AS690 TRIO).