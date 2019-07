Appuntamento a Lazise per i partner Achab

Il 26 e 27 settembre torna Aclub, l’incontro annuale dei partner del distributore a valore alla sua terza edizione

Quest’anno Aclub, la convention annuale dedicata ai partner di Achab, si terrà il 26 e 27 settembre nella cornice dell’Hotel Parchi del Garda a Lazise, con l’economista Carlo Cottarelli, Direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani, keynote speaker della convention.

Dopo il successo degli appuntamenti precedenti e l’ampia partecipazione del 2018, che ha visto la presenza di oltre 150 clienti, Achab continua a fare del networking la sua leva strategica per un nuovo incontro dedicato ad approfondimenti tecnici, novità di prodotto, case history, spunti commerciali e di scenario per aiutare i partner ad accelerare il proprio business.

Aclub nasce dopo la decennale esperienza di Achab Open Forum, anch’esso dedicato ai partner di Achab, con l’intento di consolidare la community in cui i vendor delle soluzioni distribuite e i clienti stessi possano ottenere il meglio da questa occasione di networking, dialogo, confronto e formazione, in una cornice piacevole che offre momenti di approfondimento dove non solo i contenuti ma anche le relazioni la fanno da padrone.

In un’ottica di centralità del cliente in tutto e per tutto, il convegno è stato pensato e costruito sulla base delle esigenze e degli interessi dei partner che hanno potuto contribuire in prima persona alla creazione di parte dell’agenda e dei contenuti che verranno presentati. La convention ha infatti l’obiettivo di creare un’occasione d’incontro e arricchimento della Community dei clienti di Achab sulla base dell’ascolto reciproco e della condivisione dei loro input diretti.

Una due giorni ricca di spunti di business

La ricca agenda delle due giornate, ormai pressoché definita, prevede sessioni plenarie, con interventi di scenario e di più ampio respiro focalizzati sul modello MSP che vedranno la partecipazione di figure di spicco sul tema nel panorama IT internazionale come Luis Giraldo, Vice President Product di IT Glue, Chris Tate, Business Development EMEA di Datto, e Rob Rae, Vice President Business Development di Datto.

Non mancheranno slot in parallelo di carattere tecnico o commerciale relativi alle soluzioni delle aziende partner o di altre realtà che hanno deciso di prendere parte all’evento per far conoscere la propria offerta tecnologica. Ad arricchire il tutto, direttamente sul palco, anche le testimonianze di alcuni MSP che, raccontando sfide, successi e fallimenti, fungeranno da esempio e monito per i presenti

Come riferito in una nota ufficiale da Daria Trespidi, Marketing Manager di Achab: «Il nome scelto per l’evento racchiude già in sé l’intento che ci proponiamo da sempre: Aclub vuole essere una comunità di persone che condividono non solo gli stessi obiettivi di business ma anche l’approccio alle sfide del settore, tra tutte quella dei Managed Service Provider. Un contesto informale quindi, dove accanto ad approfondimenti di valore ci sia anche l’opportunità di condividere soluzioni innovative per risolvere le problematiche più frequenti facendo tesoro anche delle esperienze altrui».

Per consultare l’agenda completa e iscriversi all’evento cliccate QUI.