Axis, Milestone e Canon per una Notte della Taranta all’insegna della sicurezza

Axis fornirà, per il terzo anno consecutivo, le telecamere di sorveglianza per la serata finale dell’evento principe della stagione estiva salentina che si terrà il 24 agosto a Melpignano, in provincia di Lecce

Axis Communications, Milestone e Canon Italia garantiranno la sicurezza della serata finale della “Notte della Taranta” anche per l’edizione 2019, così come avvenuto già nei due anni precedenti, insieme alla new entry BriefCam.

L’evento, il più grande festival di musica d’Italia e una delle più significative manifestazioni di cultura popolare in Europa, si terrà il prossimo 24 agosto nella storica cornice di Melpignano, in provincia di Lecce, e accoglierà decine di migliaia di partecipanti pronti a ballare e cantare la musica salentina tra tradizione e contaminazione con i linguaggi musicali moderni.

Axis e le aziende partner supporteranno la Fondazione “Notte della Taranta” per garantire che la serata si svolga in completa sicurezza all’insegna del divertimento e dell’allegria: un obiettivo che sarà raggiunto grazie all’impegno delle istituzioni e delle Forze dell’Ordine e all’impiego del più avanzato apparato tecnologico di videosorveglianza su IP e video-analisi.

Il contributo di Axis: qualità e innovazione

Mentre le performance di artisti come Elisa e Guè Pequeno faranno ballare i partecipanti, saranno diciotto le telecamere IP di Axis che si occuperanno di sorvegliare il palco e la piazza per assicurare il perfetto svolgimento della manifestazione. Tra di esse dispositivi Speed-Dome con visione 360°, Dome varifocali e Bullet con illuminatori IR integrati con zoom ottico. Le telecamere Axis permetteranno di ottenere immagini nitide, anche in condizioni sfidanti come quelle di un evento che anche quest’anno sfiorerà i 150.000 partecipanti, e un altissimo livello di dettaglio.

“La partecipazione alla Notte della Taranta è ormai divenuta per noi un appuntamento fisso – commenta Andrea Monteleone, National Sales Manager di Axis Communications Italia -. È un piacere mettere le nostre soluzioni al servizio di uno dei più attesi eventi dell’estate italiana e avere l’occasione per mostrarne le potenzialità nell’offrire immagini nitide e in alta risoluzione, messa a fuoco rapida per immagini perfette anche in condizioni difficili, come quelle che contraddistinguono eventi all’aperto così partecipati: scene con scarsa illuminazione, basso contrasto o sorgenti luminose puntiformi. Una situazione in cui il livello di dettaglio e l’alta qualità delle nostre telecamere si rivelano fondamentali per garantire la perfetta riuscita della manifestazione”.

Le soluzioni del Gruppo Canon e di BriefCam

Canon applicherà alle immagini delle telecamere Axis la soluzione Crowd People Counter, che permette di contare il numero di persone in luoghi densamente affollati con estrema precisione e velocità, mentre Milestone, altra società del Gruppo, fornirà la piattaforma software XProtect, che permetterà di gestire, monitorare, registrare e visualizzare sia in tempo reale che in differita con ricerca temporale. A integrare le soluzioni delle tre società sarà il partner installatore Connect ICS Srl.

Alla piattaforma XProtect sarà integrato il software di analisi video forense BriefCam, che permette di eseguire, mediante algoritmi di intelligenza artificiale e machine learning, l’analisi delle immagini video riprese dalle telecamere e permette l’esecuzione immediata di ricerche relative ad oggetti e persone di interesse fra tutte le immagini riprese.