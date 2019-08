Arrow Electronics distribuisce in EMEA le soluzioni IoT Teltonika

Teltonika è un fornitore di soluzioni IoT con sede in Lituania, che ha sviluppato una comprovata esperienza ventennale fornendo le regioni di Europa, Middle Est a Africa (EMEA)

Arrow Electronics, global technology provider, distribuirà la gamma Teltonika, fornitore di soluzioni IoT con sede in Lituania, che ha sviluppato una comprovata esperienza ventennale fornendo le regioni di Europa, Middle Est a Africa (EMEA).

I prodotti di Teltonika rispondono perfettamente alle sfide delle comunicazioni industriali, indirizzano il tracking di asset e personale e le comunicazioni machine-to-machine in ambito mobile.

Chi è Teltonika

Teltonika offre un’ampia gamma di soluzioni collegate all’IoT e dispone di oltre 100 prodotti, avendo venduto ad oggi più di 8,6 milioni di dispositivi in tutto il mondo. Il portfolio dell’azienda copre il tracking del dispositivo gestendo sia l’hardware sia il software su reti 2G, 3G, LTE, Bluetooth, GNSS, GPRS, NB-IoT e ogni altra tipologia di connettività.

I prodotti assicurano un’ampia serie di funzionalità, tra cui la modalità ‘geofencing’, gli aggiornamenti del firmware via connessioni wireless, il rilevamento dell’accensione, l’immobilizzatore, le chiamate vocali e molto altro ancora. Teltonika offre anche soluzioni di networking, includendo router, gateway, modem e antenne per la rete aziendale, così come strumenti per l’utilizzo industriale M2M/IoT. Inoltre, sono disponibili tracker portatili per il monitoraggio del carico di rete e di altri dispositivi mobili.

“Teltonika offre ai clienti un facile accesso al mondo dell’IoT – afferma Paul Karrer, Direttore del Business IoT di Arrow ECS in EMEA -. Parliamo di un provider ben consolidato ed attrezzato che sta fornendo le più importanti imprese e organizzazioni di tutto il modo, con una moltitudine di prodotti che assicurano comunicazioni intelligenti e connettività in molte aree industriali. Teltonika offre una grande varietà di soluzioni, unitamente ai prodotti di networking specifici per il mondo IoT, che consentono ai nostri clienti del canale di poter scegliere tra un’ampia gamma di offerta per soddisfare le esigenze su ogni singolo dispositivo IoT o applicazione dei propri end user.“

Il commento di Arrow

“Siamo entusiasti di lavorare con Arrow, leader nel portare la tecnologia sul mercato – sottolinea Antanas Segzda, CEO di Teltonika – e sono certo che questa collaborazione ispirerà molte soluzioni IoT nel prossimo futuro. Questo aiuterà entrambe le aziende, non solo a rafforzare la reciproca leadership di mercato, ma, ancora più importante, permetterà un cambiamento nell’approccio di mercato alla tecnologia e accelererà l’adozione globale dell’IoT.”