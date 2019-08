Trasferire file e programmi da un PC ad un altro? Facile con EaseUS Todo PCTrans Free

Il software gratuito di EaseUS consente il trasferimento di file, programmi, applicazioni e accounts tra due pc o sezioni differenti dello stesso device in maniera rapida e automatica



Hai comprato un nuovo PC e vuoi importare tutti i dati che avevi su quello vecchio? Vuoi condividere file tra più computer?

La risposta a questi problemi arriva da EaseUS Todo PCTrans Free, un nuovo software gratuito che in pochi click consente di spostare i propri dati da un PC all’altro senza perdita di dati e in maniera automatica.

EaseUS Todo PCTrans Free migra dati, applicazioni ed account da un pc a un altro computer Windows aggiornato a una delle seguenti versioni: 10, 8.1., 8, 7, Vista o anche XP.

Scordatevi lo spostamento manuale delle singole foto, video, documenti PDF, file di testo e così via. Ora tutto avviene in maniera automatica, in poche semplici mosse. EaseUS Todo PCTrans Free trasferisce anche i programmi e permette alle app di continuare a lavorare in Windows. Non c’è bisogno di scaricare daccapo le app sul nuovo device perché vengono importate in maniera automatica.

Tra i programmi che è possibile trasferire troviamo la suite MS Office (Word, Excel, Outlook ecc.), Photoshop, i software Adobe, QuickBooks, Google Chrome e Firefox solo per citarne alcuni (qui l’elenco completo).

I modelli di migrazione dei dati sono tre: è possibile collegare due computer sulla stessa LAN e trasferire rapidamente file e app con le impostazioni dell’account attraverso la rete oppure si possono spostare le applicazioni tra i dischi locali dello stesso computer. Infine è consentito anche un trasferimento per mezzo di immagini di file: si creano immagini di file, programmi e account e si esportano automaticamente dal PC di origine al PC di destinazione.

Semplice da usare

Come si usa EaseUS Todo PC Trans Free?

1) Dopo aver scaricato EaseUS Todo PCTrans Free attivare il software sia sul PC vecchio che su quello nuovo e selezionare “PC to PC”

2) Scegliere il PC sul quale si vogliono trasferire i file

3) Selezionare il PC dal quale si vogliono spostare i dati

4) Spuntare i file, le applicazioni o gli account che si vogliono spostare e premere transfer

Disponibile in tre versioni

Oltre alla versione gratuita, EaseUS TodoPC Trans free è disponibile in altre due versioni a pagamento. EaseUS Todo PCTrans Professional e EaseUS Todo PCTrans Technician si differenziano per una serie di servizi aggiuntivi, come la possibilità di trasferire un maggior numero di dati e avere a disposizione un’assistenza gratuita all’utilizzo del software.