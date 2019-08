BenQ vince due EISA awards con i videoproiettori W2700 e W5700

Il 6 settembre, all’IFA 2019 di Berlino, saranno assegnati l’EISA Best Buy Projector 2019-2020 al BenQ W2700 e l’EISA Home Theatre Projector 2019-2020 al BenQ W5700

I videproiettori BenQ hanno ottenuto due importanti riconoscimenti da parte dell’EISA (Expert Imaging and Sound Association): il BenQ W2700 ha vinto l’EISA Best

Buy Projector 2019-2020, mentre il BenQ W5700 l’EISA Home Theatre Projector 2019-2020. I premi saranno consegnati durante una cerimonia ufficiale il primo giorno dell’IFA, a Berlino, il 6 settembre 2019.

EISA è l’associazione che raccoglie 55 riviste specializzate in Hi-Fi, audio home theater, video home theater, elettronica per auto, dispositivi mobili e fotografia di 29 Paesi di tutto il mondo.

Rappresentando la più grande collaborazione editoriale globale dell’elettronica di consumo, è nota a livello internazionale per i premi EISA, riconoscimenti annuali che forniscono le raccomandazioni finali e indipendenti per l’acquisto della tecnologia di consumo.

Steve Chu, Presidente di BenQ Europe, dichiara: “Siamo lieti di ricevere due premi EISA

quest’anno. Si tratta di riconoscimenti importanti poiché provengono da un’organizzazione molto rispettata ed evidenziano come BenQ continui a proporsi ai propri consumatori perseguendo con tenacia la strada dell’innovazione. I proiettori vincitori, infatti, sono stati premiati per la tecnologia CinematicColor 4K HDR, che garantisce esperienze cinematografiche sul grande schermo così come sono state concepite dai cineasti. Essere riconosciuti per dei prodotti che spostano sempre più avanti i limiti nella tecnologia dell’home cinema è per noi una grande soddisfazione”.

Dichiarazione dell’EISA sul BenQ W2700 CinePrime

Questo proiettore compatto HDR 4K porta l’home entertainment su grande schermo nel

soggiorno di casa senza compromettere le prestazioni o svuotare il portafoglio. Anzi, il BenQ W2700 CinePrime utilizza il più recente design del chip DLP per dettagli 4K e lo abbina a una ruota colori su misura e alla calibrazione di fabbrica per introdurre per la prima volta sul mercato la vasta capacità cromatica DCI-P3. In breve, garantisce immagini che catturano perfettamente l’intento dell’autore. Le sue funzionalità intuitive includono uno zoom 1,3x e un trigger 12V per la flessibilità di installazione, una porta USB alimentata per accendere un lettore HDMI in streaming e un menu su schermo che consente di controllare facilmente le regolazioni avanzate dell’immagine. Combinando tutto questo con le sue immagini nitide e ricche di colore, oltre al potente sistema audio stereo integrato, si otterrà un videoproiettore che è il migliore della categoria.

Dichiarazione dell’EISA sul BenQ W5700 CinePrime

Precisione del colore, dettagli dell’immagine, riproduzione HDR e flessibilità di installazione: è facile consigliare il proiettore di punta BenQ W5700 per un home theater dedicato. L’obiettivo interamente in vetro a 11 elementi è ottimizzato per il 4K e garantisce immagini estremamente nitide. Allo stesso modo, la ruota colori e il sistema di lampade personalizzati BenQ offrono un notevole 100% di colore DCI-P3, rendendo questo proiettore ideale per i contenuti HDR. Il BenQ W5700 è facile da installare anche nella tua sala cinematografica, con un grande zoom 1.6x che crea un rapporto di proiezione ampio e lo spostamento orizzontale e verticale della lente per garantire un allineamento accurato dell’immagine. A completare un pacchetto impressionante si aggiunge poi l’attenzione al design: grazie al telaio opaco antiriflesso e all’anello della lente modellato per assorbire l’eccesso di luce, sarai libero di concentrarti solo sulle sue immagini straordinarie.