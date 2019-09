RS Components presenta alimentatori con auto-ranging di alta qualità e specifiche elevate da Keysight

La serie massimizza la potenza in uscita ed è indirizzata alla progettazione e ai test per applicazioni automotive, di avionica e test di componenti

RS Components (RS), distributore multicanale globale di prodotti di elettronica, automazione e manutenzione, ha annunciato una nuova serie di alimentatori da banco con specifiche e qualità di alto livello da 200 e 400 W a marchio Keysight Technologies. La serie E36200 di alimentatori in cc a uscita singola e doppia è stata progettata per applicazioni che richiedono più potenza di quella erogata dai tipici alimentatori da banco.

Pensati in prima istanza per chi sta progettando e testando dispositivi che utilizzano correnti elevate, le applicazioni chiave includono: l’utilizzo nei laboratori di elettronica per il collaudo di componenti come convertitori cc-cc, driver di illuminazione LED, sensori e connettori; test di dispositivi automotive a 12, 42 e 120 V; sviluppo di dispositivi portatili ad alta potenza come utensili elettrici, robotica e sistemi di monitoraggio industriale; e ampio impiego nei settori del mercato aerospaziale e della difesa per il collaudo di vari sistemi avionici, ad esempio.

Incorporando molte delle caratteristiche avanzate della serie E36300 e offrendo bassi ripple/rumore di uscita e diversi livelli di protezione del dispositivo, la serie 36200 è composta da quattro alimentatori cc auto-ranging: le unità da 200 W sono l’E36231 A (30 V, 20 A) e l’E36232 A (60 V, 10 A); e le unità da 400 W sono l’E36233 A a doppia uscita (30 V, 20 A) e l’E36234 A a doppia uscita (60 V, 10 A). Tutti i modelli sono completamente programmabili e sono dotati di USB, LAN, GPIB opzionale e interfaccia I/O digitale.

Progettata per fornire una maggiore potenza utilizzabile, la tecnologia di auto-ranging del produttore fornisce la massima corrente disponibile a tutte le tensioni di uscita. Inoltre, i modelli a doppio canale offrono anche modalità auto-serie e auto-parallelo per combinare le loro uscite in un singolo canale per raddoppiare la tensione o la corrente – fino a 120 V o 40 A, ad esempio. Altre caratteristiche chiave includono: ripple/rumore fino a 350μ Vrms; funzioni di protezione dei dispositivi in prova, tra cui sovratensione, corrente e temperatura; capacità di misurazione di precisione; un data logger e sequenziamento delle uscite.

La serie E36200 è ora in distribuzione da RS nelle regioni EMEA e Asia Pacifico.