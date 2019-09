Mimaki: le nuove frontiere del super wide format a FESPA Africa e Viscom 2019

Mimaki presenta SWJ-320EA, la nuova stampante super wide format con tecnologia a solvente

La nuova stampante super wide format con tecnologia a solvente SWJ-320EA di Mimaki verrà presentata in anteprima EMEA a FESPA Africa 2019 (Johannesburg, 11-13 settembre 2019) e farà il suo debutto italiano allo stand Bompan (Pad. 8, Stand E23/E27/G20/G26) a Viscom 2019.

“Concepito per rispondere alle esigenze di un mercato altamente competitivo, in continua evoluzione e particolarmente sensibile al fattore prezzo come quello del wide format, SWJ-320EA rappresenta un importante strumento di differenziazione – spiega Bert Benckhuysen, Senior Product Manager EMEA di Mimaki Europe -. Combinando un alto livello di efficienza a bassi costi operativi e a un prezzo molto competitivo per hardware e inchiostri, questo sistema costituisce un investimento molto conveniente e profittevole, in particolare rispetto a ciò che i nostri concorrenti hanno da offrire”.

Caratterizzata da luce fino a 3,2 metri, SWJ-320EA dispone di tutte le tecnologie core di Mimaki, tra le quali MAPS4 (Mimaki Advanced Pass System) e il sistema di ripristino degli ugelli NRS. MAPS4 previene il banding durante il processo di stampa utilizzando ad ogni passaggio uno speciale algoritmo che calcola il modo più efficace di gettare le gocce di inchiostro a seconda del colore, della copertura e della velocità.

Questa funzionalità, insieme a NRS, che garantisce la sostituzione degli ugelli ostruiti senza interrompere la produzione, ottimizza le prestazioni della stampante in termini di produttività e qualità.

Le quattro testine ad alta velocità, disposte in modalità sfalsata, assicurano una risoluzione fino a 1200 dpi e una velocità fino a 137 m2/h. Inoltre, SWJ-320EA è dotata di un sistema di alimentazione estremamente stabile e di una barra di tensione di nuova concezione che impediscono al materiale di stampa di incurvarsi assicurando elevata aderenza per stampe estremamente accurate. Il risultato è una qualità eccellente e costante, anche per immagini di grandi dimensioni.

Per chi necessita di volumi più elevati, è disponibile la funzione opzionale della stampa a doppia bobina che permette di gestire fino a due rotoli (con una larghezza massima di 1,524 m ciascuna) raddoppiando il volume di produzione giornaliero per bobine più piccole.

Concepita e progettata per consentire agli utenti di diversificare le proprie attività in modo redditizio, Mimaki SWJ-320EA è ideale per la produzione di una vasta gamma di applicazioni indoor e outdoor di grande formato, come materiali per punti vendita, striscioni e cartelloni pubblicitari, espositori, decorazione mezzi e floorgraphics.

Una versatilità resa possibile anche dall’ampia e variegata gamma di supporti compatibili con la stampa a solvente, come pellicole autoadesive in PVC, carta fotografica, carta per affissioni, Blue Back, backlite, materiali per striscioni e teloni, per citarne alcuni. Inoltre, la super wide di Mimaki utilizza il nuovo inchiostro a solvente CS100, disponibile nella configurazione CMYK con una capacità di 3 litri per colore, sviluppato dall’R&D interno per assicurare un minor consumo e una maggiore resistenza ad agenti atmosferici, graffi e usura.