Telefonia IP: quella di Snom trasforma il terminale in salvavita

Con la sua nuova serie di terminali IP cordless DECT, il produttore ha scelto di svincolare la telefonia IP dalla postazione di lavoro fissa

Snom, pioniere del VoIP e noto produttore di terminali IP premium e accessori per la telefonia aziendale, ha annunciato sul mercato la disponibilità di tre nuovi telefoni cordless DECT e di una nuova stazione base DECT multicella in grado di soddisfare la crescente esigenza di mobilità all’interno di ambienti di lavoro particolarmente dinamici.

Con la sua nuova serie di terminali IP cordless DECT, Snom rivoluziona la tradizionale modalità di fruizione della telefonia IP, grazie a un’integrazione della tecnologia Bluetooth Low Energy, unica nel suo genere, apre i terminali ad infiniti scenari d’impiego.

Che si tratti di magazzini, cantieri, reparti ospedalieri, laboratori di ricerca, negozi su più piani o musei, il fattore forma compatto dei nuovi cordless Snom, il peso irrisorio (< 130 gr), la resistenza a forti escursioni termiche (-10° / +55°) e la scocca a prova caduta da un’altezza di due metri (grado di protezione IP 65 e certificazione MIL-STD-810g) dotata di un rivestimento antispruzzo, antisporco e, nel caso di M90, antibatterico (certificato JIS-Z801), fanno dei tre nuovi terminali IP DECT di Snom lo strumento ideale in situazioni in cui sono richiesti telefoni cordless particolarmente robusti che svincolino gli addetti dalla tradizionale postazione di lavoro fissa.

Le nuove soluzioni in dettaglio

Oltre ai materiali di alta qualità e a una lavorazione che lascia spazio a un design elegante e moderno, i nuovi telefoni IP DECT Snom M70, M80 e M90 sono dotati di una batteria a lunga durata per fino a 12 ore di conversazione ininterrotta in qualità HD, di una ricezione estesa del segnale DECT e di un display LCD a colori in alta risoluzione.

La nuova stazione base DECT multicella M900, concepita per installazioni con un ampio numero di cordless e dotata di un’interfaccia per la gestione delle connessioni DECT integrata, è garante di una copertura ottimale del segnale DECT all’interno degli edifici. M900 supporta fino a 4.000 stazioni base DECT aggiuntive con cui si sincronizza per garantire un’esperienza utente senza soluzione di continuità, 16.000 cordless DECT per installazione e 100 ripetitori di segnale. Con M900 è altresì possibile condividere le rubriche telefoniche aziendali (locali, XML o LDAP) con fino a 3000 voci.

Tutti i modelli della nuova generazione di telefoni cordless IP di Snom integrano funzionalità Bluetooth, per collegarvi qualsivoglia headset incrementando ulteriormente la comodità delle conversazioni, e un tag BLE (Bluetooth Low Energy), che in combinazione con gli innovativi Beacon Bluetooth di Snom attualmente in fase di pre-rilascio, consente di soddisfare le esigenze di automazione dei processi negli ambienti lavorativi più disparati.

Tra i nuovi scenari di impiego sono da annoverare il live-tracking e le funzionalità di allarme a tutela di addetti che operano in situazioni di potenziale pericolo, la salvaguardia di persone, macchinari o oggetti che necessitano di un controllo costante, oltre che il monitoraggio di singoli ambienti con scambio di informazioni sullo stato degli stessi in tempo reale con i telefoni DECT.