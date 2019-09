Ricoh a Viscom 2019: le applicazioni che danno vita alla creatività

In un ambiente che ricrea quello della giungla, Ricoh racconta le infinite possibilità della stampa per i mercati Sign & Display, Industrial Printing e Garment Decoration.

Tecnologia, applicazioni e creatività si incontrano presso lo stand di Ricoh a Viscom 2019 (Pad 8, stand L18, 10-12 ottobre presso Rho Fiera Milano).

I visitatori potranno toccare con mano tutte le possibilità che il mondo della comunicazione visiva offre al mercato. Lo spazio Ricoh si riconferma un osservatorio privilegiato per scoprire le tendenze e le innovazioni che riguardano il mondo del Sign & Display, Industrial Printing e Garment Decoration.

Quest’anno le applicazioni prendono forma mediante una realizzazione pop-up al centro dello stand che racconta la creatività offerta dalle tecnologie Ricoh grazie alla flessibilità di stampa su molteplici supporti. Il tema della giungla caratterizza lo stand, in quanto le soluzioni presentate sono associate al leone, animale che si distingue da tutti gli altri esattamente come le tecnologie Ricoh si differenziano sul mercato per velocità, affidabilità e flessibilità.

Nel pop-up domina il leone realizzato con Ricoh Pro T7210 su plexiglas da uno stampatore che ha già scelto questa soluzione per ampliare il business. L’animale è circondato da elementi decorativi ispirati al mondo della giungla e stampati su alluminio, cartone, legno e altri materiali rigidi. Sopra il pop-up una pioggia di colori e di applicazioni che mostrano ulteriori possibilità creative.

Ricoh Pro L5160 è all’opera per riprodurre l’ambiente della giungla su differenti media tra cui vinile bianco o trasparente e carta da parati mostrando gli eccellenti output qualitativi in cui il white è il protagonista.

Un’area dello stand è dedicata alla stampa Direct-To-Garment con una vetrina applicativa che mostra le infinite opportunità di stampa rese possibili da Ricoh Ri1000.

“In un ecosistema perfetto come quello della giungla – commenta Ilaria Vivi, Channel Marketing, Commercial and Industrial Printing di Ricoh Italia – tutte le tecnologie Ricoh daranno vita ad un mondo in cui l’immaginazione e l’innovazione sono in perfetta sinergia. Durante Viscom invitiamo i visitatori a dare il loro spunto creativo partecipando alla realizzazione di una parete che si popolerà di colori e di fantasia”.