Crescita sostenibile per i partner Panasonic TOUGHBOOK

Panasonic rinnova il portale dedicato e lo lancia con la campagna “Plant a Tree” a sostegno della campagna di ForestNation

Con l’intento di incoraggiare i partner europei a far crescere il proprio business, Panasonic ha annunciato il rinnovo del portale dedicato ai partner Panasonic TOUGHBOOK.

Il portale fornirà ai partner le ultime informazioni sulle roadmap di prodotto, per aiutarli a rispondere più rapidamente alle richieste dei clienti, oltre a rendere più efficienti le operazioni di marketing, vendite e implementazione. Panasonic ha anche aggiornato il proprio programma TOUGHBOOK University, che utilizza e-learning e webinar per supportare i partner nel rafforzamento delle loro conoscenze in fatto di prodotti e soluzioni.

Ma la vera novità è il supporto alla piantumazione di oltre 1.000 alberi in Europa e Tanzania a sostegno della campagna di ForestNation che mira ad alleviare la fame nel mondo, la povertà e la deforestazione.

Nello specifico, per promuovere l’utilizzo del portale che assiste i partner con sessioni di training virtuali, supporto marketing e gestione dei deal, Panasonic invierà a più di 500 partner un kit per piantare un albero, accompagnato da un codice univoco di accesso. Ogni volta che uno dei codici verrà utilizzato, Panasonic farà piantare un altro albero in Tanzania tramite la campagna di ForestNation.

Come riferito in una nota ufficiale da Stefan Petterson, che dopo oltre 10 anni di esperienza in posizioni commerciali per Panasonic TOUGHBOOK e 30 nel settore del mobile computing ha assunto la scorsa estate il ruolo di Panasonic TOUGHBOOK Channel Sales Manager per l’Europa: «Abbiamo pensato che far crescere nuovi alberi insieme al nostro business con i channel partner europei fosse un’occasione irresistibile. Utilizzando il nuovo portale Panasonic TOUGHBOOK dedicato ai partner, i nostri ISV e rivenditori specializzati di notebook, tablet e palmari rugged hanno la possibilità di dare slancio al loro programma di new business, e assicurarsi un supporto alle vendite, sia tecnico che di marketing, di grande valore – il tutto aiutando allo stesso tempo comunità e ambiente in Europa e in Africa».

L’aggiornamento del programma di canale europeo di Panasonic TOUGHBOOK è stato una delle priorità di Stefan Petterson da quando ha assunto il ruolo di Channel Sales Manager. Il business di canale è stato segmentato in tre aree differenti: programma Engage per i partner specializzati in notebook e tablet rugged, programma Edge per i dispositivi handheld e programma ISV, dedicato ai partner specializzati in applicazioni software.