Digital Channel Forum Vision 2020: appuntamento a Perugia

Fervono gli ultimi preparativi per l’evento messo a punto da CIPS Informatica i prossimi 3-4 ottobre

Si configura come una due giorni di interventi ai massimi livelli il Digital Channel Forum Vision 2020 annunciato da CIPS Informatica a Perugia i prossimi 3 e 4 ottobre, presso il Relais San Clemente.

L’evento-dibattito, messo a punto dal distributore italiano di prodotti hardware e software, con particolare focus sui Servizi Gestiti, per anticipare le tendenze del canale IT per il 2020, sarà dedicato agli operatori professionali e ai fruitori di servizi del canale IT.

Nella splendida cornice del Relais San Clemente, alle porte di Perugia, si parlerà di avvento dell’IoT, rivoluzione cloud nella PA, sicurezza basata sui principi dell’IA, nuovi modelli di business per MSSP, gestione del dato fuori dall’impresa, e si farà il punto sulla GDPR e sull’attuale sistema sanzionatorio.

Insieme a CIPS, nelle due giornate di evento-dibattito, saranno presenti aziende partner del calibro di SolarWinds MSP, Netwrix, Lancom System, Sangfor, Hornetsecurity, Netalia per illustrare le ultime novità del mercato ICT e le opportunità offerte dalla Digital Transformation.

Come riferito in una nota ufficiale da Mario Menichetti, CEO di CIPS Informatica: «Anticipare i trend non è semplice, ma noi di CIPS siamo sempre all’avanguardia quando si parla di innovazione e con i nostri partner desideriamo offrire agli operatori del settore e ai fruitori di servizi l’opportunità di aprire nuovi possibili scenari di business per il prossimo anno. Le due giornate che ci attendono saranno un vero e proprio momento di incontro dove poter chiarire eventuali dubbi con esperti del settore e trovare spunti utili per implementare attività efficienti e redditizie per il 2020».

Oltre alle aziende partner saranno presenti in qualità di relatori:

Giuseppe Giuliano, Funzionario del Dipartimento Attività Ispettive e Garante per la protezione dei dati personali

Giuseppe Serafini, Law Firm, ISO/IEC 27001 Lead Auditor IT Laws, Forensics, Privacy & Security

Francesco Marradi, Deputy Program Director, Eurofighter Programme Office, Italian MoD