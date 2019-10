Vista grandangolare con la sorveglianza Axis

Annunciate due nuove telecamere di rete della serie AXIS M32 per la sorveglianza di ambienti interni ed esterni

Axis Communications ha annunciato la disponibilità entro questo ultimo trimestre di due telecamere della serie di telecamere di rete AXIS M32.

Le nuove AXIS M3205-LVE e AXIS M3206-LVE offrono, rispettivamente, una vista grandangolare di 1080p e una visione grandangolare sia in orizzontale che in verticale per la copertura sia di zone vicine che lontane dalla telecamera.

Entrambe dotate di classe di protezione dagli atti vandalici IK10, queste nuove robuste telecamere offrono la migliore qualità video della loro gamma per la sorveglianza e, grazie al WDR e all’illuminazione a infrarossi integrata, filmati chiari e nitidi anche in presenza di luce scarsa o oscurità.

Per facilitarne l’installazione, AXIS M3205‑LVE e AXIS M3206-LVE sono accompagnate da staffe di montaggio e parapioggia, mentre le opzioni per potenziare la sorveglianza passano dal supporto degli strumenti di analisi, come AXIS Guard Suite, e dalla registrazione direttamente sull’archivio locale della telecamera con edge storage.

Non ultimo, le ultime telecamere proposte da Axis offrono la massima efficienza di Axis Zipstream con supporto per H.264/H.265, riducendo significativamente gli spazi richiesti per l’archiviazione e la larghezza di banda, mentre è anche possibile collegare dei dispositivi alle porte I/O per l’attivazione di allarmi o azionamenti, con la supervisione della connessione all’ingresso.