Exertis Hammer porta in tutta Europa le soluzioni Micron

Il fornitore di soluzioni di memoria e archiviazione ha stretto una partnership con il VAD inglese

La gamma Micron di SSD NVMe e SATA è ufficialmente entrata nel portfolio di Exertis Hammer, distributore inglese a valore aggiunto, che allarga la distribuzione delle soluzioni di memoria e archiviazione Micron a livello paneuropeo.

Secondo gli accordi, la gamma include offerte per i clienti del settore industriale e automobilistico, e offre il primo SSD QLC a quattro bit per cella, apportando un vantaggio sia in termini di costo che di tecnologia. L’intera gamma Micron di prodotti SSD, specificatamente destinati al mercato aziendale, sarà in vendita in tutta Europa attraverso Exertis Hammer.

Il che, secondo quanto riferito in una nota ufficiale dal Direttore Generale Nick Powling, permetterà «di fornire ai clienti soluzioni atte a soddisfare le loro esigenze in costante evoluzione, e di espandere la nostra base clienti in Europa».

Nota per i suoi prodotti leader SATA e MVNe nel settore enterprise, Micron è riconosciuta per le sue soluzioni innovative di memoria e archiviazione. Attraverso i suoi marchi globali Micron, Crucial e Ballistix, il suo ampio portafoglio di tecnologie di memoria e archiviazione ad alte prestazioni – tra cui DRAM, NAND, NOR Flash e memoria 3D XPoint – sta trasformando il modo in cui il mondo utilizza le informazioni per arricchire la vita.

Fondata nel 1991, Hammer è diventata una filiale di Exertis nel 2016, assumendo successivamente il nome di Exertis Hammer nel 2018. Il VAD, che ha sede a Basingstoke, nel Regno Unito, vanta uno staff di 200 persone e una presenza europea in crescita, con uffici anche in Italia.

www.exertishammer.com