Exertis Hammer aggiunge la sicurezza e il wireless al suo portafoglio VAD

Continua la crescita a livello globale di Exertis Hammer con l’arrivo della divisione sicurezza e wireless da Exertis UK

Exertis Hammer ha aggiunto la sicurezza e il wireless al suo portafoglio VAD.

Si tratta dell’ultimo di una serie di sviluppi che vedranno Exertis Hammer aumentare sia la sua offerta che la sua espansione geografica nel prossimo anno. “Continueremo ad ampliare il nostro portfoglio attraverso accordi di distribuzione con nuovi fornitori”, ha dichiarato l’amministratore delegato James Ward. “E apriremo altre sedi Exertis Hammer in tutta Europa, ognuna con il proprio carattere locale. Prevediamo che fra pochi anni la maggior parte delle entrate di Exertis Hammer giungerà da paesi diversi dal Regno Unito”.

Un distributore in crescita

Le attuali sedi Exertis Hammer sono dislocate in Belgio, Francia, Germania, Italia, Svezia (al servizio della regione nordica), Paesi Bassi e in Spagna, quest’ultima inaugurata a giugno per servire la regione iberica. “Questo è solo l’inizio della nostra crescita a livello europeo”, ha affermato James Ward.

La divisione sicurezza e wireless, forte di circa 40 esperti nella vendita, nel supporto e tecnici, non è una novità. Sebbene sia una parte consolidata dell’attività di Exertis nel Regno Unito, è stato deciso di trasferirla a Exertis Hammer per consentirle di essere molto più reattiva in un settore in rapida evoluzione.

“La divisione è grande e ha molto da offrire. La stiamo ponendo sotto l’egida di Exertis Hammer per darle la flessibilità di rispondere al cambiamento, fornendole un “carattere VAD”.

La divisione di sicurezza

L’idea di includere un’offerta di sicurezza nel portfoglio di Exertis Hammer esiste già da qualche tempo. Quando Exertis, la divisione tecnologica di DCC, ha acquisito Hammer nel 2016, l’intenzione era comunque quella di mantenere Exertis Hammer come azienda autonoma.

“L’aggiunta della divisione sicurezza era qualcosa che stavamo pianificando di fare molto prima di essere acquisiti da Exertis, ma ora possiamo farlo con il supporto di un’organizzazione più grande”, ha affermato James Ward.

I clienti esistenti della divisione sicurezza e wireless di Exertis otterranno il vantaggio aggiuntivo di poter accedere al portfoglio Hammer allargato, che comprende soluzioni server, di rete e di archiviazione, mentre gli attuali clienti Exertis Hammer avranno ora accesso a un portfoglio di prodotti di sicurezza e wireless.

I marchi dei fornitori ora disponibili per la base di clienti paneuropea di Exertis Hammer includono SonicWALL, Kemp, ESET e Ventev, insieme ad altri marchi con una copertura geografica più specifica.

Come ha affermato Jason Hill, direttore commerciale della divisione sicurezza e wireless: “Questa mossa aggiungerà un ampio portfoglio di soluzioni di rete, cloud e di sicurezza informatica alla gamma Exertis Hammer, e ci consentirà di fornire ai rivenditori e agli MSP (nonché ai loro clienti) consulenza prevendita, installazioni, servizi gestiti e supporto continuo. Ciò ci darà la flessibilità e la velocità per crescere, permettendoci di soddisfare le future esigenze di sicurezza dei nostri clienti”.

Mentre la maggior parte del personale addetto alle vendite, agli acquisti e all’assistenza rimane nelle sedi esistenti, il team wireless specializzato si è trasferito presso la sede centrale di Exertis Hammer a Basingstoke.