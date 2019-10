I prodotti software SoftAtHome,saranno integrati e supportati dalla piattaforma Qualcomm Networking Pro 1200

I prodotti software SoftAtHome, produttore di software per la connettività, pay TV, smart home e servizi di analytics ,saranno integrati e supportati dalla piattaforma Qualcomm Networking Pro 1200.

“Le piattaforme Qualcomm Networking Pro Series offrono una potente connettività Wi-Fi 6 e garantiscono agli utenti la massima flessibilità per l’integrazione di alcune funzionalità come, per esempio, i prodotti per la connettività domestica intelligente targati SoftAtHome – ha commentato Nick Kucharewski, Vice President e General Manager per le Wireless Infrastructure il il Networking Business di Qualcomm Technologies.

“Siamo lieti di lavorare con SoftAtHome per contribuire alla diffusione di queste innovative funzionalità alle case connesse di tutto il mondo.”

David Viret-Lange, Chief Executive Officer, SoftAtHome, ha aggiunto: “Siamo estremamente orgogliosi della collaborazione avviata con Qualcomm Technologies. Offrendo la nostra gamma completa di prodotti integrati nelle soluzioni Qualcomm Networking Pro Series siamo in grado di rendere i gateway domestici le piattaforme di servizi del futuro pronte per il 5G.”